Sussidi sociali Un caso su tre irregolare

Sussidi e contributi vari per oltre 10,5 milioni di euro percepiti illegalmente; 132 responsabili di reati fiscali; 51 persone denunciate per riciclaggio e autoriciclaggio di 36 milioni di euro; 38 chili di droga sequestrati. Sono alcuni numeri dell’attività del comando provinciale di Ravenna della Guardia di finanza che ieri ha celebrato i 249 anni. Nel 2022 e nei primi mesi del 2023 sono stati eseguiti 5.439 interventi operativi e 455 indagini delegate dalla magistratura. Per la lotta all’evasione e alle frodi fiscali e doganali i sequestri ammontano a circa due milioni di euro con proposte di sequestro per oltre 38. Anche grazie alle 16 indagini finanziarie su 29 soggetti, sono stati individuati 75 evasori totali per 24 milioni. La base imponibile netta recuperata supera i 66 milioni. Sono 115 gli interventi per l’indebita compensazione di crediti d’imposta fittizi, per circa tre milioni di euro. Sono stati verbalizzati 200 datori di lavoro per aver impiegato 3.855 lavoratori irregolari, di cui 103 in nero. E sei soggetti sono stati denunciati per caporalato. Sul fronte della spesa pubblica si contano 341 controlli; 131 verbali, con 57 denunce e beni sequestrati per 1,8 milioni. Cinque persone sono state denunciate per aver illecitamente ottenuto contributi Covid e 41 per aver distratto a fini personali 1,8 milioni di euro di finanziamenti Covid. Sono stati poi eseguiti 140 controlli sulla regolarità di sussidi, contributi e altre prestazioni sociali agevolate, di cui il 30% irregolare, tra cui 36 per il reddito di cittadinanza con un danno accertato per le casse pubbliche di 270.000 euro.