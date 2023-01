Svaligia la Coop in piena notte, arrestato

È entrato in piena notte all’interno della Coop di Cervia, dopo avere forzato un ingresso laterale. La segnalazione di allarme ha fatto intervenire sul posto i carabinieri, che lo hanno immobilizzato al termine di una violenta baruffa durante la quale si sono visti costretti a stordirlo con la pistola elettrica. In manette, con le accuse di rapina impropria, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, è finito un 30enne cittadino brasiliano, domiciliato in zona, nullafacente.

Erano le 2 di lunedì mattina quando è entrato in funzione il sistema di allarme del supermercato di viale Roma, in pieno centro, gestito dal servizio di vigilanza Coop Service. Una volta sul posto, i militari del nucleo operativo e radiomobile hanno riscontrato che il cancello carraio nel settore di carico e scarico era stato forzato e aperto. Sul posto era presente anche una guardia giurata, entrata insieme ai militari in quanto il sistema d’allarme continuava a restare attivato, segnalando così la probabile presenza di qualcuno nei locali adibiti a magazzino. Con l’ausilio di torce al led, i militari hanno ispezionato i locali e dopo alcuni minuti hanno scorto una sagoma, quella di un individuo completamente vestito di nero che cercava di nascondersi tra gli scatoloni della merce.

L’intruso è stato subito bloccato, sotto una felpa nascondeva diversi prodotti, soprattutto alimentari. Vistosi in trappola, ha cominciato a divincolarsi e, nel tentativo di guadagnare la fuga, a prendere a calci i militari. Ne è scaturita una violenta colluttazione, durante la quale tutti sono caduti a terra e alcune bottiglie che l’uomo aveva rubato sono cadute, andando in frantumi. Con uno dei cocci ha minacciato i carabinieri, che a quel punto si sono visti costretti a ricorrere alle maniere forti. Il ladro è stato così immobilizzato con l’utilizzo della pistola Teser in dotazione e l’esplosione di ben due cartucce con dardi elettrici, in quanto dopo la prima, sebbene stordito, l’uomo non ne voleva sapere di arrendersi.

Una volta perquisito, dai tasconi laterali dei pantaloni è saltato fuori di tutto, dai biscotti alla pasta, poi tonno, caramelle, persino alcuni capi di vestiario. Dopo un giorno trascorso in carcere, è comparso ieri mattina davanti al Gip Janos Barlotti per l’udienza di convalida dell’arresto. La Procura ha chiesto la misura carceraria, il difensore – avvocato Giacomo Scudellari – una meno afflittiva, anche in ragione della richiesta di derubricare l’accusa di rapina impropria in quella di furto, in ragione del lasso di tempo trascorso tra il momento in cui effettivamente stava rubando e la reazione al controllo. Per l’uomo verrà inoltre proposto un percorso di recupero in una comunità terapeutica. Il Gip si è riservato la decisione.