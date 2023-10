"Svastica come la stella di David: ignobile"

Il 7 ottobre scorso le ostilità sorte fra Israele e Palestina hanno aperto l’ennesimo capitolo dell’instabilità che connota l’area del Medio Oriente. Un conflitto che fino ad ora ha provocato vittime e distruzioni, allertando la comunità internazionale sui possibili sviluppi. La situazione così delicata ha generato conseguenze anche a livello locale. Sul muro del civico 15 in via Lumagni a Lugo, nei pressi dello storico arco di San Bartolomeo e della sede del polo tecnico professionale ‘Compagnoni’, è comparsa nella notte fra martedì e ieri una scritta, delineata in rosso, ‘Free Palestine’ con un cuore accanto, sormontata da un disegno in cui la svastica è paragonata e assimilata alla stella di David. Un gesto che ha destato sgomento e preoccupazione nell’amministrazione pubblica e in città, dove è presente una comunità ebraica ancora attiva. Il sindaco Davide Ranalli ha deciso quindi di prendere le distanze dall’accaduto, affidando a un messaggio una condanna espressa con i toni della "censura politica". "Scritte che definiamo ignobili e fuori dalla storia – ha scritto Ranalli, riferendosi a quanto apparso sul muro di via Lumagni –. Espressioni che censuriamo in modo forte e che non fanno parte della tradizione di questa città".

L’episodio è stato segnalato alle forze dell’ordine che, insieme alla Polizia locale, stanno compiendo verifiche per individuare gli autori del gesto. A questo proposito, il comune si dichiara intenzionato ad agire in modo che la scritta possa scomparire al più presto. Nessun commento, intanto, da parte della comunità ebraica, già contatta dal sindaco allo scoppio della guerra con Hamas. Il primo cittadino, anche in questo caso, ha preso contatti con la referente, Ines Marach, inviandole una missiva di solidarietà. Lugo non è nuova a episodi simili con muri imbrattati per divulgae messaggi diversi. Ne sono un esempio le scritte apparse sul muro dell’ampliamento del cimitero, tre anni fa, in pieno periodo pandemico, e ancor prima, nel 2019, in vari angoli del centro imbrattati da messaggi offensivi per la visita di un politico di centrodestra.

Monia Savioli