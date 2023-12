Svelato il calendario dei grandi eventi

Presentati alla Vecchia Pescheria alcuni grandi eventi. Cominciamo dal Capodanno, ribattezzato Funky Circus sotto alla torre San Michele con Dj set, concerto live, il party count down e l’emozionante spettacolo di acrobati per festeggiare l’arrivo del nuovo anno. Dalle 0.45 Dj set e musica dal vivo per ballare insieme. A Milano Marittima il Capodanno è Circo Nero dalle 16 con acrobati, artisti di strada e parata della Circus Marching Band. Il classico Tuffo della Befana che si svolgerà a Tagliata nella giornata del 6 gennaio. Il Festival d’Inverno, che parte già da dicembre ci porta una serie di spettacoli teatrali di grande rilevanza fino al 10 gennaio con grandi artisti quali Giobbe Covatta, Stefano Massini, Marco Paolini, Camila Raznovich e Tlon. A febbraio si festeggia con il Carnevale in piazza e si torna ad apprezzare la grande arte “di strada”con la mostra ai magazzini del sale dedicata a Banksy: artista e writer britannico considerato uno dei maggiori esponenti della street art, la cui vera identità rimane ancora sconosciuta. La mostra che partirà già da febbraio si prolungherà fino a giugno. La stagione primaverile apre con la Sagra della Seppia dal 18 al 24 marzo a Pinarella. Il 7 aprile torna la Granfondo “La Via del Sale”, mentre il cielo si riempirà di forme e colori con “Artevento” il Festival Internazionale dell’Aquilone che aprirà le porte alla primavera sulla spiaggia di Pinarella ( 20 aprile-1 maggio). Poi sarà la volta dello Sposalizio del Mare del 12 maggio e nello stesso mese tornerà il Festival Grazia Deledda “Un Nobel Abita qui”(18 e 19 maggio). In maggio, dal 20 al 26, sui campi di terra rossa di Polisportiva 2000 si terrà il Torneo internazionale di Tennis. Dal 24 al 26 maggio Mima in Fiore, la grande mostra-mercato del verde e poi Cervia città Giardino che verrà inaugurata il 28 maggio. Il 30 giugno Cervia sarà attraversata dal Tour De France, con l’Open Golf che si svolgerà sul campo di Milano Marittimadal 27 al 30 giugno. Da citare la Notte Rosa (5-7 luglio), La Spiaggia ama il libro (12 luglio-15 agosto) e il Vip Master tennis (luglio) fino all’Ironman in settembre. Info: turismo.comunecervia.itit