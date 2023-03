Svelato il progetto del parco naturale

Una grande giornata quella di sabato scorso per l’importante riapertura del Parco Naturale di Cervia dopo la pausa invernale. Un sabato iniziato con l’apertura al pubblico alle 9.30 e intitolata ‘Il Risveglio del Parco’. Questo perché, nel pomeriggio, non è mancata la partecipazione delle istituzioni cittadine per un momento di riflessione e resoconto sugli importanti interventi svolti nel Parco Naturale anche a seguito dei danni subìti dall’area verde dopo il passaggio della tromba marina il 10 luglio 2019. Infatti, a fianco delle numerose attività previste per i più piccoli come truccabimbi, laboratori creativi ed escursioni, l’inaugurazione è stata l’occasione per fare il punto sul Parco Naturale che, negli anni, sta diventando sempre più riferimento per turisti e cittadini all’interno dell’offerta della città legata ad ambiente e sostenibilità (Cervia, insomma, non è soltato spiagge). Una risorsa, quindi, che grazie a forti investimenti sta crescendo di anno in anno, facendosi conoscere ed apprezzare da turisti e non solo. Nel mese di marzo sarà possibile visitare il parco il sabato e la domenica, mentre da aprile questo sarà possibile tutti i giorni fino alla fine dell’estate 2023. All’inaugurazione era presente il sindaco di Cervia Massimo Medri che ha presentato il progetto di valorizzazione...