Svelato l’ex mercato coperto. Il futuro è da definire

Una inaugurazione decisamente attesa era quella dell’ex mercato coperto a Bagnacavallo. Oltre al taglio del nastro, è stato premiato il miglior Bursôn in commercio. È stato un pubblico numeroso quello che sabato ha preso parte all’inaugurazione dell’ex mercato coperto di via Baracca a Bagnacavallo, riaperto alla città al termine dei lavori di rigenerazione urbana finanziati con fondi Pnrr.

L’intervento, per un importo di circa 400.000 euro, ha riguardato sia gli spazi interni – con nuovi impianti di illuminazione, pannelli fonoassorbenti e tinteggiature – sia il recupero delle due torrette laterali, compresa l’ex pescheria. Contestualmente sono stati riqualificati anche gli esterni, con la nuova pavimentazione della piazzetta di accesso.

Alla cerimonia sono intervenuti la vicesindaca Caterina Corzani, l’assessore ai Lavori pubblici Francesco Ravagli, la consigliera regionale Eleonora Proni e l’architetto Antonio Bandini, progettista dell’opera.

L’inaugurazione, spiega l’amministrazione, "non è stata solo l’occasione per restituire alla città uno degli spazi più suggestivi del centro storico, ma anche per delinearne i primi utilizzi". Nei mesi a venire l’ex mercato coperto ospiterà un’osteria in occasione della Festa di San Michele, per poi accogliere una serie di iniziative promosse con la rete di imprese “Bagnacavallo fa Centro”.

È inoltre in corso "un confronto con le associazioni di categoria per definire una programmazione stabile che renda la struttura uno spazio polifunzionale a servizio del commercio, della socialità e delle attività cittadine".

Nel pomeriggio e nella serata di sabato gli spazi rinnovati hanno ospitato un allestimento temporaneo curato dall’Ecomuseo delle Erbe Palustri di Villanova di Bagnacavallo, con prodotti tipici, artigianato tradizionale e un laboratorio dimostrativo di intreccio delle erbe palustri.

L’appuntamento ha dialogato con “La piazza in tavola”, manifestazione enogastronomica a cura della Pro Loco con numerose associazioni, che in serata ha visto da parte del Consorzio “il Bagnacavallo” la consegna del premio al miglior Bursôn in commercio, vinto dalla Tenuta Uccellina di Russi.

Per seguire l’avanzamento dei cantieri Pnrr e dei lavori per il sottopasso di via Bagnoli è disponibile una sezione speciale sul sito del Comune: www.comune.bagnacavallo.ra.it/Argomenti/Speciali/PNRR