Sventata maxi-truffa: sottratti 98mila euro a un 70enne, ma la magistratura li recupera

Ravenna, 30 agosto 2025 – Il finto bancario dell’ufficio Antifrode di una banca ravennate. E il finto maresciallo dell’Arma. I quasi 98 mila euro erano invece assolutamente veri. Soldi truffati a un 70enne di Ravenna grazie a un ingegnoso escamotage e sui quali tuttavia la magistratura è riuscita a intervenire in tempo attraverso un sequestro preventivo d’urgenza emesso dalla procura e convalidato a ruota dal gip Federica Lipovscek. Al momento si procede per truffa pluriaggravata in concorso contro ignoti. Ma non era certo così scontata la possibilità di recuperare quel danaro visto che aveva già raggiunto due differenti conti correnti e che forse di lì a breve sarebbe stato travaso in altri conti in un gioco di scatole cinesi.

La vicenda è maturata il 23 luglio scorso. È nel pomeriggio di quello stesso giorno che il 70enne, una volta realizzato l’accaduto, si era rivolto ai carabinieri della Stazione di via Alberoni i quali a loro volta avevano poi allertato il pm Francesco Coco per procedere immediatamente al sequestro del gruzzoletto sparito. Secondo quanto riferito dal 70enne, tutto è partito da un messaggio per un tentativo di truffa arrivato sul suo cellulare a metà mattinata: “È stata richiesta un’autorizzazione di pagamento di euro 890. Se non sei stato tu contatta il servizio clienti”. E a seguire, ecco un numero di cellulare: quando il 70enne lo ha composto, dall’altra parte un uomo qualificatosi come addetto del servizio Antifrode, lo avvisava del fatto che due bonifici fossero appena partiti alla volta di un utente residente nel Mezzogiorno. Il 70enne aveva allora precisato di non essere stato lui a fare partire quei bonifici: l’altro a quel punto aveva perfezionato la recita spiegandogli che di lì a poco sarebbe stato contattato dai carabinieri.

E così era accaduto circa mezz’ora dopo: un sedicente maresciallo lo aveva chiamato per dirgli che per la sua banca c’erano già state altre denunce per truffe analoghe: che addirittura c’era in piedi un’inchiesta su alcuni dipendenti ritenuti infedeli. E che quindi lui ora, senza dire assolutamente nulla a nessuno, avrebbe dovuto recarsi in banca per fare due bonifici ad altrettanti conti: uno da 50 mila euro e latro da 47.700 euro. Lui aveva eseguito le istruzioni inviando pure copia della sua carta d’identità. L’istituto, quello vero, viste le somme in ballo, lo aveva pure chiamato per chiedergli conferma: lui aveva confermato seguendo le istruzioni del falso maresciallo. La truffa sembrava ormai cosa fatta: ma una familiare cointestataria del conto del 70enne, lo aveva chiamato: l’uomo allora aveva cominciato a covare dubbi decidendo finalmente di andare dai carabinieri, quelli veri. E riuscendo così a recuperare il denaro.