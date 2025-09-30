Bologna, punto interrogativo

Gianmarco Marchini
Bologna, punto interrogativo
Ravenna
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Preferenze elezioni MarcheChi sono gli eletti Mappa risultatiOndata di freddoIncidente A1Shopping in crisi
Acquista il giornale
CronacaSventata truffa ad anziano. Finti conoscenti lo adescano con cassette di frutta
30 set 2025
LUCIA BONATESTA
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ravenna
  3. Cronaca
  4. Sventata truffa ad anziano. Finti conoscenti lo adescano con cassette di frutta

Sventata truffa ad anziano. Finti conoscenti lo adescano con cassette di frutta

Intervento provvidenziale di un’operatrice sociale, impegnata in un progetto ad hoc, fuori dall’ufficio postale di Casal Borsetti.

L’operatrice ha chiesto poi l’intervento della Polizia locale (. foto di repertorio

L’operatrice ha chiesto poi l’intervento della Polizia locale (. foto di repertorio

Un episodio che poteva trasformarsi nell’ennesimo raggiro ai danni di un anziano si è concluso senza conseguenze grazie alla prontezza di chi, in quel momento, ha saputo riconoscere i segnali del pericolo. È accaduto venerdì 26 settembre, intorno alle 9.30 del mattino, davanti all’ufficio postale di Casal Borsetti, dove un uomo sulla settantina è stato avvicinato da due sconosciuti a bordo di un furgoncino. Con modi affabili e un atteggiamento di falsa familiarità, i due hanno finto di conoscerlo, offrendogli una cassetta di frutta e verdura come omaggio. Si tratta di uno stratagemma tristemente noto: un approccio cordiale che punta a disorientare la vittima e a creare un senso di obbligo, preludio alla richiesta di denaro. L’anziano, colto di sorpresa e a disagio, non è riuscito a negare il rapporto inventato dai due sconosciuti e stava rischiando di cadere nella trappola.

La situazione è cambiata grazie alla presenza fortuita di un’operatrice sociale, impegnata nel progetto “Strùffati! Insieme per non cadere in trappola”, promosso dal Comune di Ravenna e coordinato dalla cooperativa Villaggio Globale in collaborazione con la Polizia Locale. La donna ha immediatamente riconosciuto lo schema della truffa, già affrontato nei percorsi formativi della campagna, ed è intervenuta con decisione. Con fermezza ha messo in guardia l’anziano e intimato ai due truffatori di allontanarsi, evitando così che l’inganno andasse a buon fine.

Allertata la Polizia Locale, una pattuglia dei Lidi Nord è stata inviata per presidiare la zona ed evitare che simili episodi si ripetessero. La modalità della finta offerta di cassette di frutta e verdura, infatti, era stata segnalata nei giorni scorsi anche in altre città dell’Emilia-Romagna, tanto da richiedere la massima attenzione anche nel ravennate.

L’episodio conferma l’efficacia del progetto “Strùffati”, nato proprio per fornire strumenti di prevenzione e per rafforzare la consapevolezza di cittadini e operatori rispetto ai tanti volti delle truffe. La campagna prevede incontri informativi, la distribuzione di materiali di sensibilizzazione e consigli pratici per riconoscere i tentativi di raggiro e difendersi.

Anche quest’anno l’iniziativa è realizzata grazie ai fondi del Ministero dell’Interno dedicati alla tutela delle persone anziane, tra le categorie più esposte a simili raggiri. È inoltre sostenuta dal protocollo d’intesa tra la Prefettura e il Comune di Ravenna, che garantisce un’azione coordinata sul territorio con il coinvolgimento diretto della Polizia Locale.

"Questo episodio – sottolinea la Polizia Locale – dimostra come la sensibilizzazione non sia un concetto astratto, ma una forma concreta di difesa collettiva. Sapere riconoscere i segnali di una truffa può fare la differenza tra essere vittima di un raggiro e riuscire a proteggersi. La prevenzione diventa così un atto di comunità educante, solidarietà e sicurezza".

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

TruffaPolizia Locale