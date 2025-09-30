Sventata truffa ad anziano. Finti conoscenti lo adescano con cassette di frutta

Un episodio che poteva trasformarsi nell’ennesimo raggiro ai danni di un anziano si è concluso senza conseguenze grazie alla prontezza di chi, in quel momento, ha saputo riconoscere i segnali del pericolo. È accaduto venerdì 26 settembre, intorno alle 9.30 del mattino, davanti all’ufficio postale di Casal Borsetti, dove un uomo sulla settantina è stato avvicinato da due sconosciuti a bordo di un furgoncino. Con modi affabili e un atteggiamento di falsa familiarità, i due hanno finto di conoscerlo, offrendogli una cassetta di frutta e verdura come omaggio. Si tratta di uno stratagemma tristemente noto: un approccio cordiale che punta a disorientare la vittima e a creare un senso di obbligo, preludio alla richiesta di denaro. L’anziano, colto di sorpresa e a disagio, non è riuscito a negare il rapporto inventato dai due sconosciuti e stava rischiando di cadere nella trappola.

La situazione è cambiata grazie alla presenza fortuita di un’operatrice sociale, impegnata nel progetto “Strùffati! Insieme per non cadere in trappola”, promosso dal Comune di Ravenna e coordinato dalla cooperativa Villaggio Globale in collaborazione con la Polizia Locale. La donna ha immediatamente riconosciuto lo schema della truffa, già affrontato nei percorsi formativi della campagna, ed è intervenuta con decisione. Con fermezza ha messo in guardia l’anziano e intimato ai due truffatori di allontanarsi, evitando così che l’inganno andasse a buon fine.

Allertata la Polizia Locale, una pattuglia dei Lidi Nord è stata inviata per presidiare la zona ed evitare che simili episodi si ripetessero. La modalità della finta offerta di cassette di frutta e verdura, infatti, era stata segnalata nei giorni scorsi anche in altre città dell’Emilia-Romagna, tanto da richiedere la massima attenzione anche nel ravennate.

L’episodio conferma l’efficacia del progetto “Strùffati”, nato proprio per fornire strumenti di prevenzione e per rafforzare la consapevolezza di cittadini e operatori rispetto ai tanti volti delle truffe. La campagna prevede incontri informativi, la distribuzione di materiali di sensibilizzazione e consigli pratici per riconoscere i tentativi di raggiro e difendersi.

Anche quest’anno l’iniziativa è realizzata grazie ai fondi del Ministero dell’Interno dedicati alla tutela delle persone anziane, tra le categorie più esposte a simili raggiri. È inoltre sostenuta dal protocollo d’intesa tra la Prefettura e il Comune di Ravenna, che garantisce un’azione coordinata sul territorio con il coinvolgimento diretto della Polizia Locale.

"Questo episodio – sottolinea la Polizia Locale – dimostra come la sensibilizzazione non sia un concetto astratto, ma una forma concreta di difesa collettiva. Sapere riconoscere i segnali di una truffa può fare la differenza tra essere vittima di un raggiro e riuscire a proteggersi. La prevenzione diventa così un atto di comunità educante, solidarietà e sicurezza".