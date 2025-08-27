Svestito ma fuori dalla zona nudista: bolognese multato

Lido di Dante (Ravenna), 27 agosto 2025 – Ieri (martedì) a Lido di Dante, agenti della Polizia Locale di Ravenna hanno effettuato un controllo della zona naturistica ‘FKK’. Nello specifico, nel corso dello straordinario controllo dell’arenile demaniale, personale dell’Unità Antiabusivismo Commerciale ha ha sanzionato un 57enne, originario del Bolognese, per atti contrari alla pubblica decenza.

L’uomo, nella pineta antistante la zona naturistica e quindi al di fuori fuori dall’area consentita, mostrava le parti intime. Per il 57enne, oltre alla sanzione prevista dal Codice Penale, è scattato anche l’ordine di allontanamento. Inoltre, una 35enne residente a Milano è stata sanzionata perché conduceva il proprio cane in spiaggia, in area vietata, violando l’Ordinanza Balneare in vigore; la bagnante si è vista comminare una sanzione di 200 euro.