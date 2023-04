Sviluppatore informatico da inserire in un team

Data Manager di Faenza cerca uno sviluppatore con conoscenza del linguaggio PHP per progetto Drupal, in crescita dal 2017. L’offerta scade il 2 maggio 2023.

La figura sarà inserita in un team di quattro persone e si occuperà della definizione ed esecuzione del codice, per sviluppare il miglior software per i committenti. Sarà necessario effettuare test per l’identificazione degli errori e garantire la qualità del codice.

Si richiede: conoscenza della lingua inglese, buona conoscenza dei linguaggi PHP, SQL, JS, la gestione di un sistema VCS (e.g. Git).

Inoltre è richiesta la propensione al lavoro in team, buona capacità di problem solving e flessibilità. Importante l’essere automuniti, saper sviluppare, implementare e testare le API.

È preferibile esperienza pregressa, laurea triennale in ingegneria, scienze informatiche o equipollenti. Il contratto è a tempo indeterminato con orario 9-13 e 14-18.