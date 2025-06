"Sviluppi preoccupanti. Personale da potenziare"

"La stagione estiva che si sta avviando sui lidi ravennati promette sviluppi preoccupanti". Un timore che esprimono Gianni Pollastri e Caterina Durante, rispettivamente segretario nazionale e provinciale del sindacato della polizia di Stato Fsp. "Dopo la pubblicazione di un video sul sito ’Welcome to favelas’, che riprendeva lo sfondamento del vetro di una volante e la fuga della fermata dagli operatori delle volanti della questura di Ravenna (in foto, ndr) – scrivono Pollastri e Durante in una nota –, è stata data notizia che i due operatori della volante, dopo aver fermato questa persona, stavano intervenendo nei confronti di un cittadino egiziano che si è reso responsabile di una rapina a danno di due ragazzi. La cosa che preoccupa di più la nostra sigla sindacale riguarda il fatto che la stagione estiva che si sta avviando sui lidi ravennati promette sviluppi preoccupanti a opera delle bande giovanili, che sempre di più frequentano i luoghi di aggregazione dei giovani per realizzare i reati violenti e predatori che ormai infestano i centri cittadini e le periferie delle nostre città".

Per questo il sindacato chiede un rinforzo nell’organico della polizia: "Non possiamo pensare che poche pattuglie siano chiamate a gestire situazioni che le vedono, quasi sempre, in inferiorità numerica rispetto a questi gruppi criminali. L’episodio di Marina di Ravenna della sera scorsa ne è la dimostrazione. Chiediamo che la situazione sia immediatamente affrontata e che siano garantiti rinforzi importanti, sia in termini di uomini che di veicoli, e anche strumenti per garantire un numero adeguato di pattuglie per consentire interventi efficaci e sicuri".