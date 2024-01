Sviluppo del web e social, ecco cosa cerca la Bam

Sei abile con il computer? Si cerca un social media marketing. Si tratta di un’offerta che scade il 23 gennaio 2024.

Per la sede di Faenza, la Bam srl, società di programmazione, progettazione e personalizzazione di software e hardware, è alla ricerca di una figura professionale che si occupi di sviluppo del web con inserimento di news, schede nuovi prodotti e contenuti, seguire i social, sviluppare, in affiancamento al personale esperto e formata sui prodotti e schede, l’attività di selezione e ricerca clienti. Inoltre collaborare alla formulazione di progetti e bandi. Si richiede esperienza nella mansione, la conoscenza della lingua inglese a livello B1 e la conoscenza e l’utilizzo dei principali canali social e di Word, Excel e Power Point. Il contratto offerto è a tempo determinato con prospettiva di trasformazione in tempo indeterminato. L’orario proposto è part time di 4 ore giornaliere, preferibilmente la mattina, con probabile trasformazione a tempo pieno.