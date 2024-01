Sviluppo verde e innovazione. Bonaccini alla presentazione dell’Atuss

Oltre 8 milioni di euro, di cui 6,4 dalla Regione Emilia Romagna attraverso i fondi europei Fesr e FsePlus e oltre 1,6 milioni dall’Unione dei Comuni. È questo l’ammontare del finanziamento che andrà a supportare i quattro progetti di sviluppo inseriti fra gli obiettivi dell’Agenda trasformativa urbana per lo sviluppo sostenibile (Atuss) ‘Smartland’ che coinvolge i 9 comuni che fanno parte dell’Unione Bassa Romagna. La presentazione di quello che andrà a succedere nei prossimi anni è avvenuta ieri, nel salone Estense della Rocca, alla presenza di tutti gli amministratori del territorio, del Prefetto, Castrese de Rosa, del Presidente della Regione, Stefano Bonaccini e della Presidente dell’Unione dei Comuni, Eleonora Proni. I progetti che si concretizzeranno entro il 31 dicembre del 2025, data in cui scadrà la disponibilità dei fondi europei, sono finalizzati a rendere il territorio più sostenibile e inclusivo. Si parte con la realizzazione della ‘Bicipolitana’, che per 4 milioni di euro circa, andrà a collegare il territorio della Bassa Romagna attraverso un percorso ciclabile innestandosi sulla ciclabile Bologna-Ravenna. La progettazione occuperà tutto il 2024 e l’inizio dei lavori è previsto per il febbraio 2025. Poi si prosegue con gli interventi di ‘Architettura urbana verde’ ai quali sono destinati più di 2 milioni di euro per incrementare la sicurezza idraulica anche attraverso la realizzazione di nuove arre naturalistiche e paesaggistiche utilizzate come filtro fra le aree urbane e la campagna. La tempistica anche in questo caso prevede una lunga fase di progettazione prima dell’avvio dei lavori.

Seguono i progetti Open Labs, per la creazione sul territorio di 14 laboratori aperti, fruibili dai cittadini e dalle imprese per ridurre il gap di alfabetizzazione informatica e rendere il digitale uno strumento di inclusività e AvvistaMenti, già in corso, che attraverso la valorizzazione delle attività di Radio Sonora mira a organizzare per i giovani workshop e attività inclusive per stimolare il loro spirito di iniziativa. Accanto ai 4 progetti inseriti nell’Agenda Trasformativa, la Regione ha destinato risorse – 84mila euro su un totale di 106mila – anche al progetto di sicurezza urbana pensato per Lugo ‘Azioni per una città coesa’ che prevede il potenziamento della videosorveglianza di alcune aree e la riqualificazione di altre.

Monia Savioli