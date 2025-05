Svincolo dell’autostrada A14 dir sulla San Vitale, presto l’acquisizione delle aree del cantiere

Proseguono le procedure per la realizzazione del nuovo svincolo dell’autostrada A14dir sulla strada provinciale 253R San Vitale, nella località di Borgo Stecchi a Bagnacavallo, il cosiddetto ‘svincolo Borgo Stecchi’. Con la determina 526 dello scorso 4 aprile la Provincia di Ravenna ha concesso l’autorizzazione per le opere di rilievo topografico, frazionamenti al catasto e attività di picchettamento delle aree. Si tratta di un’operazione propedeutica all’acquisizione delle aree che saranno poi oggetto dei lavori di realizzazione dello svincolo. Il costo complessivo dell’opera, del valore di 33.082.464,62 euro, è finanziato per 15.996.920,01 euro da parte della Provincia di Ravenna e, in forza delle convenzioni stipulate dall’ente, per 14.085.544,61 euro da parte di Autostrade per l’Italia Spa e per 3 milioni di euro da parte della Regione Emilia-Romagna.

L’intervento consiste nella creazione di una nuova interconnessione fra la A14dir e la strada provinciale 253R San Vitale, da realizzarsi ad est dell’abitato di Bagnacavallo, a Borgo Stecchi, nel punto in cui attualmente il tratto liberalizzato dell’autostrada scavalca la strada provinciale. Il nuovo svincolo si inserirà al km 16+307 dell’A14dir, fra le esistenti uscite autostradali di Bagnacavallo-Faenza e Fornace Zarattini. Il tratto autostradale interessato dall’intervento sarà pari a circa 1,5 km. In particolare, saranno realizzate due rampe di svincolo, in entrata e in uscita, posizionate lungo l’autostrada A14dir, sia in direzione Ravenna che in direzione Bologna, e due rotonde che collegheranno le stesse alla strada provinciale 253R "San Vitale". A queste operazioni si affiancherà l’ampliamento, l’adeguamento statico e l’adeguamento sismico del viadotto autostradale esistente. Scopo dei lavori è quello di incrementare il livello di sicurezza complessivo del nodo di Bagnacavallo e di decongestionare il traffico esistente, realizzando un intervento per migliorare le condizioni dell’accessibilità urbana.

m.b.