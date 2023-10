Svolta Confcommercio. Ecco i nuovi dirigenti

Riorganizzazione interna per Confcommercio Ravenna in vista delle nuove sfide che attendono i settori di riferimento di commercio, turismo, servizi e piccole e medie imprese.

Da qualche giorno sono operativi i nuovi ruoli aziendali, che coadiuveranno il direttore Giorgio Guberti per una più funzionale e coordinata organizzazione dell’associazione che ha sede in via di Roma.

Assumono le funzioni di vicedirettori Barbara Bellucci, Paolo Giulianini e Marcella Naglia, mentre l’incarico di direttore ufficio stampa, comunicazione e relazioni esterne va ad Antonio Ravaglioli. Barbara Sarti assume l’incarico di responsabile del Servizio gestione del personale e Consulenza del lavoro.

"Già da qualche tempo pensavamo ad una riorganizzazione interna dell’associazione – dichiara Mauro Mambelli, presidente Confcommercio Ravenna – in particolare dopo la nomina del nostro direttore Guberti a presidente della Camera di Commercio di Ferrara e Ravenna. Abbiamo ampliato la nostra rappresentatività in altri settori: il nostro obiettivo è sempre quello di affiancare gli imprenditori, tutelandone gli interessi e offrendo servizi e soluzioni a misura delle loro aziende. L’imprenditore, oggi più che mai, ha necessità di avere vicino un’organizzazione come Confcommercio, formata da persone preparate, che possa offrire idee e suggerimenti pratici a chi fa impresa, per aiutarlo a migliorare i risultati del proprio business ed anche ad innovare la sua proposta commerciale. Confcommercio è pronta ad affrontare le nuove sfide con la professionalità dei propri dipendenti e collaboratori, grazie alla profonda conoscenza storica dei settori di riferimenti e delle problematiche amministrative, fiscali, tecniche e sindacali che costituiscono il punto di partenza per operare in piena sinergia con le imprese".

Attenzione anche all’imprenditoria femminile: non è un caso che due dei vicedirettori siano donne, così come il 70% dei dipendenti di Confcommercio Ravenna. Per tutelare il potere d’acquisto Confcommercio ha aderito, assieme ad altre associazioni e a quelle che rappresentano i settori delle farmacie e parafarmacie, all’iniziativa anti-inflazione promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Il patto prevede una serie di sconti, decisi dalle imprese aderenti all’iniziativa, per una selezione di prodotti.

In provincia di Ravenna hanno aderito fino ad ora 162 imprese; la misura rimarrà in vigore fino al 31 dicembre 2023. I nuovi prezzi calmierati saranno applicati su vari generi di largo consumo. I prodotti offerti sono muniti di un apposito ’bollino tricolore anti inflazione’.