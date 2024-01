Svolta del Movimento 5 Stelle. Ora appoggia Elena Zannoni

I 5 Stelle tornato ad appoggiare il Pd. Dopo 5 anni trascorsi sui banchi dell’opposizione all’interno del consiglio comunale di Lugo, il Movimento 5 Stelle ha deciso di darsi un’altra possibilità a fianco dei dem e di appoggiare quindi la candidatura di Elena Zannoni. Ad annunciare la decisione, il coordinatore provinciale del Movimento, Massimo Bosi. "Parte un confronto tra il Movimento Cinque Stelle e la candidata del Pd a sindaco di Lugo, Elena Zannoni, in vista delle prossime elezioni amministrative – ha spiegato –. L’intento è quello di costruire un percorso, con il fine di raccogliere proposte che facciano il bene di Lugo e dei suoi cittadini". Venerdì scorso, il Movimento ha organizzato nella Sala Baracca della Rocca un momento di confronto che ha coinvolto tutti gli appartenenti ed i sostenitori che fanno riferimento al territorio della Bassa Romagna. La decisione, relativa alle modalità con le quali presentarsi all’appuntamento delle prossime amministrative di giugno, era dietro l’angolo.

Ieri la comunicazione ufficiale. "Sarà un percorso irto di difficoltà in quanto dovrà superare le diffidenze nate in questi 5 anni, dove i 5 stelle sono stati all’opposizione, lavorando e proponendo azioni, poi disattese, ma paradossalmente più vicine di quanto si immagini al programma dello stesso Pd – ha sottolineato Bosi –. La candidata è disposta a costruire un nuovo percorso politico e aprire "le pagine di un nuovo libro" nei rapporti tra le forze progressiste, moderate e civiche. La disponibilità a collaborare con la candidata sindaca Elena Zannoni, non deve far pensare in questa fase, a una fusione a freddo o a processi di alleanze calate dall’alto, ma ciò dovrà concretizzarsi su temi e intese politiche". La condizione imprescindibile, formulata dai pentastellati, riguarda i temi che dovranno essere esaminati e trattati. "Temi – ha continuato Bosi – che si dovranno realizzare sui territori perseguendo obiettivi condivisi, tenendo conto delle sensibilità che il M5S sostiene per i cittadini. Le battaglie a favore dei diritti sociali, sull’etica pubblica, il diritto all’accesso all’acqua pubblica, sanità, sicurezza e politiche ambientali. Il compito che ci aspetta a Lugo sarà impegnativo, a partire della questione Unione dei Comuni, riorganizzazione delle Consulte, rigenerazione urbana, consumo del suolo, piste ciclabili, decoro urbano, comunità energetiche".

Monia Savioli