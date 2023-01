"Svuotamento cassonetti, impossibile dormire"

C’è un clima di protesta fra i residenti del centro storico a seguito dei disagi creati dal nuovo sistema di raccolta differenziata, in particolare da uno, e cioè gli orari scelti per lo svuotamento nei camion dei contenitori. "Succede alle 5 di mattina, spesso alle 4. Una volta gli operai sono stati visti e sentiti in azione addirittura alle 3.40". A farsi portavoce della protesta è Nedo Merendi, pittore e docente – da poco in pensione – molto conosciuto in città. "La situazione è intollerabile: è una lesione del diritto al riposo e dunque del diritto alla salute". I residenti del centro storico, in particolare di quelle vie più popolate dai cassonetti, quali via Bondiolo, via Castellani, via Naviglio, si sono mobilitati prima tramite un volantinaggio fra i vicini di casa, e poi con una serie di lettere inviate al Comune tramite mail, anche attraverso degli studi legali, dove tutti evidenziano i disagi creati dall’essere svegliati nel cuore della notte dai camion della cooperativa incaricata da Hera di scaricare nei cassoni il contenuto dei bidoni. "So per certo di cittadini che hanno già dovuto fare ricorso a farmaci per facilitare il sonno", prosegue Merendi, "e c’è chi sta addirittura riflettendo sull’ipotesi di cambiare abitazione. Qualcuno si deve porre delle domande: gli abitanti del centro sono i custodi della bellezza di questa parte di città".

La situazione è a macchia di leopardo: in alcune delle isole ecologiche di cui è disseminato il centro sono presenti solo quattro bidoni, in altre addirittura una decina. Certe situazioni appaiono più fortunate, come nel caso dei bidoni posti in corrispondenza di edifici pubblici non abitati da nessuno, ma in altre sono proprio nelle vicinanze di condomini densamente popolati. "Non vogliamo neppure immaginare quale sarà la situazione nella stagione calda, quando le finestre saranno aperte". La situazione del centro storico è piuttosto unica nella cornice generale dell’approdo alla raccolta differenziata della città, che completerà la transizione a fine febbraio. A differenza che altrove, dove sono già stati consegnati i bidoncini per la raccolta porta a porta, entro il perimetro delle mura si è optato per mantenere la raccolta stradale, con i cassonetti raggruppati in alcune decine di isole ecologiche. Esistono i margini per effettuare delle migliorie? "Vogliamo augurarci di sì. Quei camion possono passare di giorno, la maggior parte del centro non è attraversata da moli di traffico tali da impedirlo. E se anche quello del traffico diurno fosse un problema, è senz’altro meno grave della lesione del diritto alla salute che si sta registrando ora".

Filippo Donati