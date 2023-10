Tabanelli, Amici e Casadei. Tris di autori stasera al centro sociale

Questa sera alle 20.30, presso il centro sociale di Pisignano Cannuzzo, in via Zavattina, 6d, gli ospiti dell’appuntamento letteario saranno Mirka Tabanelli (A caratteri mobili), Mario Amici (I colori della vita nell’ora della sera) e Franco Casadei (Nostro fratello Giuda). Grazie alla collaborazione con associazione Menocchio, sarà consegnata una litografia, di poche copie, acquerello ritoccato a mano di Luciano Medri – “gabbiani in salina”. La rassegna “Serate con l’autore” promossa dall’Associazione di promozione sociale Francesca Fontana si svolge con la collaborazione di diverse altre realtà.