Tac per ossa preistoriche, a Ravenna il maxi macchinario per decifrare il dna

Ravenna, 21 febbraio 2025 – I segreti del dna umano, l’interazione dei sapiens con le altre specie, l’estinzione del Neanderthal: sono alcuni dei misteri che costellano gli albori dello sviluppo dell’uomo sulla Terra, e che il Bones Lab del Dipartimento di Beni culturali dell’Università di Bologna conta di decifrare, grazie a uno spettrometro di ultima generazione che presto approderà a Ravenna.

Il macchinario, dal costo di 700mila euro, occuperà da solo quasi un’intera stanza: sarà lui ad analizzare i frammenti ossei selezionati dai ricercatori per dare loro le risposte che cercano in fatto di dna.

Si tratta dell’elemento centrale della ricerca che ha visto l’Università di Bologna, in collaborazione con gli atenei di Siena e Haifa, aggiudicarsi un finanziamento dell’Unione europea per tredici milioni di euro.

“Le prime ossa sono già arrivate qui a Ravenna – mostra Stefano Benazzi, archeologo e direttore del Bones Lab –. Si tratta di un metatarso e di una falange provenienti dall’Uzbekistan: le studieremo per capire se si tratta di resti di sapiens, cioè di esserei umani della nostra specie, oppure di Neanderthal, l’ominide cioè che visse in Europa e in Asia subito prima dell’espansione dei sapiens. Una volta che l’avremo compreso, cercheremo di estrarre frammenti di dna”.

Una vera e propria caccia al tesoro che comincia sul campo, “negli scavi archeologici compresi nel progetto, attivi in Europa ma anche in Turchia, Iraq, Iran e appunto Uzbekistan”, e che prosegue poi a Ravenna, al Bones Lab, dove per prima cosa i ricercatori separano le ossa umane – spesso allo stato di frammenti – da quelle animali.

Solo allora si entra nel vivo: “L’obiettivo diventa a quel punto cercare di estarre collagene da quei resti”. Ma è il passaggio successivo quello più ambizioso del progetto, che richiede l’utilizzo dello spettrometro per dare una risposta alle domande che avvolgono l’inizio dell’epopea dei sapiens.

“Il dna può aiutarci a capire quanto intensi furono i contatti fra sapiens e Neanderthal, e a quando risalirono: nel nostro patrimonio genetico c’è una componente positiva ereditata dal Neanderthal, che probabilmente ci ha consentito, fra le alre cose, una più efficace assimilazione dei lipidi, adattando la nostra specie a climi più freddi. Ma ci dovette essere anche una selezione negativa: una parte del patrimonio cromosomico del Neanderthal ereditato dagli incroci con i sapiens andò perduta in tempi relativamente brevi”. Il punto della linea del tempo nel mirino dei ricercatori è posto fra 50mila e 40mila anni fa: è allora che il Neanderthal, poco dopo o poco prima l’incontro i sapiens (nella penisola italiana le due specie pare non siano mai entrate in contatto), si estingue.

“Non dobbiamo necessariamente pensare a un cataclisma: possono essere intervenuti dei cambiamenti ambientali, in particolare a livello di radiazione solare, o più semplicemente un’estinzione causata dall’esigua consistenza demografica del Neanderthal. Nell’intera Europa dovevano esserci appena poche migliaia di esemplari”.

Il vecchio continente, benché abbia restituito la maggior parte dei resti del Neanderthal, era tuttavia alla periferia del suo habitat, che aveva in Asia centrale il suo cuore. “Il Neanderthal era diverso da come venne dipinto: le sue abitudini in fatto di materiali furono a un certo tempo molto simili a quelle del sapiens”.

Le due specie non erano sole: alle pareti del Bones Lab si notano i calchi di alcuni degli altri umani che popolarono il pianeta in quell’epoca, come l’uomo di Flores, affetto da nanismo insulare. Ma ci fu anche chi ebbe un parziale successo evolutivo: “L’uomo di Denisova è ’presente’ oggi nel dna dei melanesiani in percentuali significative – conclude Benazzi –. Conosciamo poco di lui: visse nell’Altai, non lontano dai nostri scavi in Uzbekistan. E siamo qui per saperne di più”.