Tafferuglio in piazza del Popolo. Giovane ferito da un coccio di vetro

Carabinieri e un’ambulanza del 118 sono intervenuti ieri pomeriggio della centralissima piazza del Popolo per via di un tafferuglio che ha coinvolto diversi giovani. Uno di loro, un italiano, ha rimediato una ferita, per fortuna superficiale, a un braccio procurata con un coccio di vetro ricavato da un bicchiere o da una bottiglia. Primi a intervenire, sono stati due volontari dell’Anc (associazione nazionale carabinieri) i quali hanno da subito separato i contendenti e hanno contestualmente fatto intervenire i militari del Radiomobile giunti con varie pattuglie.

Secondo quanto finora ricostruito, l’alterco è nato in una zona adiacente alla piazza per motivi ancora al vaglio degli inquirenti. Quindi il giovane, poi ferito, sarebbe scappato verso il centro della piazza dove, una volta a terra, sarebbe stato colpito da 4 o 5 giovani, presumibilmente di origine magrebina. "Il mio collega e io - ha raccontato uno dei due volontari dell’Anc - eravamo di servizio in centro città quando sulle 17.20 abbiamo sentito delle urla provenire da piazza del Popolo e abbiamo visto un ragazzo per terra: lo prendevano a calci e qualcuno a un certo punto deve avere tirato fuori una bottiglia di vetro o un bicchiere e lo ha colpito al braccio". Quindi "noi abbiamo allontanato gli aggressori, che sono poi fuggiti, mentre il ferito è rimasto a terra: perdeva sangue".

A questo punto le indagini dell’Arma consentiranno di identificare tutti i protagonisti della vicenda; mentre le telecamere di sicurezza sparse per la zona aiuteranno a capire in che modo il tafferuglio si è innescato e come si è sviluppato.