"Tagli di capelli da uno a 98 anni"

Andreantonio Parrucchieri è il salone unisex di Andrea Ballardini e Antonio Pasqua, attivo da 12 anni, oggi al civico n.16 di piazzale Sercognani, a Faenza. "Abbiamo aperto la nostra attività il 1° aprile del 2012. Come dipendenti abbiamo lavorato in alcuni saloni di Faenza per più di dieci anni, prima di maturare l’intenzione di aprire una attività tutta nostra. Lavoravamo insieme in una di queste precedenti attività e dunque già ci conoscevamo. L’attività è stata avviata ex novo. Nello stesso locale c’era un altro parrucchiere, ma l’attività era chiusa da diversi mesi, dunque non è stato un subentro".

Andrea Ballardini e Antonio Pasqua sono partiti praticamente da zero. "Proprio così, abbiamo iniziato da zero. È stato un investimento su noi stessi. Ma anche un sogno che volevamo realizzare. Nessun salto nel buio, perché la decisione è stata ponderata, con la speranza che tutto andasse bene, nonostante che il periodo non fosse dei migliori. Ricordiamo ancora le perplessità di alcuni commercialisti, che ci misero in guardia sui rischi, dicendoci di pensare bene prima di intraprendere questa strada. Noi, comunque, il passo lo abbiamo fatto e, oggi, siamo contenti della nostra decisione. Anzi, siamo soddisfatti della scelta fatta. I risultati parlano chiaro, anche perché, strada facendo, il volume è aumentato e ci siamo ingranditi. Dunque, la scommessa di Andrea Ballardini e Antonio Pasqua è stata vinta: "Per 12 anni, e cioè fino al 17 giugno del 2024, siamo stati nel negozio originario, che era grande appena 30 metri quadrati e che era a pochi metri dalla nuova location. Il nuovo salone è grande più del doppio, cioè 75 metri quadrati, dove trovano spazio 7 postazioni e 3 lavatesta. L’idea è stata quella di creare un ambiente più confortevole per la nostra clientela, ma anche per noi operatori".

La forza di Andreantonio Parrucchieri è tuttavia nel team, professionale e affiatato: "Oltre a noi titolari – hanno proseguito Andrea Ballardini e Antonio Pasqua – lavorano nel nostro salone Mada, Sara e Joana. I successi e l’evoluzione positiva di questa esperienza la dobbiamo alla forza, alla professionalità, alle competenze e all’affiatamento della ‘squadra’". La qualità prima di tutto: "Ci serviamo di prodotti di alta qualità. Nello specifico, utilizziamo da tanti anni i prodotti del brand Joico, specifico perla cura del capello, sia per quanto riguarda la colorazione, sia per quanto riguarda la ristrutturazione. Il nostro successo è determinato soprattutto dai protocolli applicati nel rispetto del capello, senza cioè utilizzare prodotti aggressivi per la cute e per il capello stesso. I clienti apprezzano molto questo approccio, che noi utilizziamo fin dal 2012".

Appunto, la clientela: "Sono prevalentemente donne, ma anche gli uomini sono molti. Il target è molto ampio e va da un anno fino ai 98 di una cliente speciale". E la moda? "Siamo in continuo aggiornamento, seguendo l’accademia Ribò di Ravenna. Per quanto riguarda le tendenze della moda, ormai non ce n’è più solo una. Con l’arrivo dell’autunno si riscaldano i colori e si eseguono forme di tagli un po’ più pieni, ‘long bob’ sempre con delle onde. Più che seguire un filone legato alla moda, è tutto creato sull’immagine della cliente, dal viso, al modo di vestire, fino alla professione, naturalmente seguendo un minimo le tendenze".