"Tagliata, lungomare pronto entro Pasqua"

Sono diversi gli investimenti del Comune di Cervia-Milano Marittima sul territorio per interventi e manutenzioni. Nello schema di bilancio, arrivato nelle scorse ore in consiglio comunale, sono tanti i milioni di euro messi sul piatto dalla Giunta per il triennio 2025-2027 e dedicati agli investimenti in lavori pubblici.

Intanto è in corso la realizzazione di due importanti opere. Sul fronte dell’illuminazione pubblica, come spiega l’assessore comunale ai Lavori pubblici, Mirko Boschetti, "a fine anno abbiamo usato alcuni piccoli fondi rimanenti per qualche progetto di illuminazione. Quelli più importanti sono sicuramente via Stazzone, che è completamente al buio, la strada dietro cimitero e la fila al buio di piazza della Resistenza. Gli altri sono interventi puntuali, a seguito di segnalazioni cittadini". Procede anche la grande opera pubblica del lungomare di Pinarella-Tagliata. "Le ditte puntano a concludere o sospendere i cantieri entro Pasqua – precisa l’assessore –. Il che vuol dire che sicuramente il tratto di Tagliata sarà completato definitivamente. Il tratto più lungo e complesso di Pinarella, invece, si completerà per una parte importante, e si rinvierà il termine dei lavori per quanto riguarda il resto nei mesi finali dell’anno, al termine dell’estate, per non avere un cantiere impattante durante la stagione turistica".

Un intervento, quello di riqualificazione e rigenerazione urbana del lungomare di Pinarella-Tagliata, finanziato dal Pnrr (Piano nazionale ripresa resilienza) per un importo di 5.500.000 euro e riguardante tutto viale Italia. Al progetto originale, iniziato nel 2023, sono state apportate alcune modifiche concordate. In particolare, nei tratti compresi tra viale Sicilia e via Caserta e tra via San Marino e viale De Amicis, l’obiettivo è quello di creare un nuovo spazio di aggregazione per eventi e iniziative pubbliche, che garantisca la migliore accessibilità a tutte le tipologie di utenti. Per valorizzare questi nuovi spazi sociali si impiegherà per la prima volta sul nostro territorio l’asfalto colorato, scelto in una tonalità chiara, che migliorerà la visibilità dell’asse viabile e garantirà una riduzione della temperatura percepita.

Altri piccoli interventi nel territorio, invece, sono in corso in queste settimane su segnalazione dei Consigli di zona, mentre un piano di investimenti sul territorio in tema di manutenzioni è previsto nello stesso schema di bilancio. Per far fronte agli interventi in questo senso, l’Amministrazione comunale ha infatti deciso di accantonare oltre 32 milioni di euro (per il triennio 2025/2027). I principali riguardano la riqualificazione e la sistemazione di strade e zone del territorio e la realizzazione di strutture fondamentali per permettere lo sviluppo della località marittima e l’innalzamento della qualità della vita dei cittadini, garantendo servizi essenziali. Diverse sono le voci dei capitoli investimenti per il 2025. Circa 4.000.000 euro sono per la viabilità, oltre 3.000.000 per interventi di riqualificazione, manutenzione e adeguamento normativo ed efficientamento energetico di edifici comunali, scuole, impianti sportivi, di illuminazione pubblica, sistemi di difesa e potenziamento di strumenti di monitoraggio del territorio, implementazione di sistemi di videosorveglianza per aumentare il livello di sicurezza e infine 1.200.000 euro per interventi sul territorio e l’ambiente, riqualificazione del verde e lavori nelle pinete.

