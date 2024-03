"Tagliata si prepara alla stagione turistica"

Anche la località di Tagliata si sta preparando per tempo all’estate in arrivo con l’apertura degli hotel, degli stabilimenti balneari, il grande passaggio del Tour de France e alcuni interventi pubblici.

A dare qualche anticipazione sui ’movimenti’ che stanno già iniziando è la responsabile di Proloco Riviera dei Pini Claudia Zavalloni.

Gli hotel stanno riaprendo, "La Riviera dei Pini di Cervia – spiega Zavalloni –è pronta ad accogliere la stagione estiva 2024 con entusiasmo e una serie di eventi speciali che renderanno ancora più memorabile il soggiorno dei visitatori. Gli hotel lungo la Riviera dei Pini stanno aprendo le loro porte per accogliere turisti e visitatori desiderosi di godere delle bellezze naturali e delle attività uniche che questa località offre. Dalla cordialità degli albergatori, alla simpatia dei commercianti, che stringono i denti e aprono alla nuova stagione e noi di Proloco Riviera dei Pini abbiamo realizzato un programma che offre una varietà di opzioni per soddisfare ogni gusto, divertimento e folklore".

Continua Zavalloni: "Il Tour de France illuminerà la Riviera dei Pini, sarà un evento straordinario arricchirà la stagione estiva di quest’anno: il passaggio il 30 giugno 2024. La carovana del Tour attraverserà viale Italia, il litorale della Riviera dei Pini, regalando uno spettacolo imperdibile ai residenti e anche ai visitatori. Anche se la percorrenza sarà momentanea, il passaggio per le vie della Riviera dei Pini darà sicuramente un valore notevole a questo giorno, arricchendo l’esperienza estiva di tutti. Questo evento non solo offre uno spettacolo sportivo straordinario ma rappresenta anche un’opportunità unica per la nostra ’Riviera’ di ottenere visibilità a livello internazionale, mostrando la bellezza del nostro litorale al vasto pubblico che segue il Tour de France".

Passando all’aspetto del restiling della località, spiega la responsabile della Proloco che "il progetto del lungomare della Riviera dei Pini è stato rimandato al prossimo autunno e ci auguriamo che possa diventare il fiore all’occhiello della località, una zona pedonalizzata che possa rendere sicuro l’accesso alla pineta, e decoro al lungomare. Portando anche il mercato rionale del sabato sera, sul viale Italia ci auguriamo che possa essere la passeggiata di relax e di divertimento per i turisti, ma dovremo aspettare l’estate del 2025". Per richiamare turisti sono in programma anche diversi eventi. "Oltre al passaggio del Tour de France – continua – , la Riviera dei Pini ospiterà una serie di eventi culturali, gastronomici e di intrattenimento. Dalle serate musicali con la rassegna delle Notti romagnole, che faranno scatenare appassionati di ballo di tutte le età, ogni giovedì sera, sulla spiaggia alle degustazioni culinarie, e quattro eventi con alba musicale in spiaggia. La rassegna dei comici tutti i venerdì sera e non dimentichiamo il 31 maggio il concerto dei Moka Club".

