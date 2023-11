Taglio Corelli, riaperto il ponte in via Reale

Nella tarda mattinata di ieri è stato riaperto al traffico il ponte di Taglio Corelli ad Alfonsine dopo i lavori. Un bel traguardo: era chiuso dal settembre 2022 per lavori di rifacimento della struttura che attraversa il canale dei Mulini, in via Reale.

L’ultimo passaggio per consentire la riapertura è stata l’installazione dei guard rail. Dal Comune di Alfonsine fanno sapere che oltre all’asfaltatura nell’innesto di via Cuorbalestro e di conseguenza alla segnaletica orizzontale, restano ancora da completare le opere esterne alla carreggiata destinate ai percorsi ciclopedonali. Questi ultimi saranno pavimentati in calcestre, uno stabilizzato naturale in una miscela di diverse pezzature stesso e rullato a secco. A proteggere ciclisti e pedoni ci sarà una staccionata in pali di castagno, materiali naturali dettati dal vincolo paesaggistico di cui gode il canale dei Mulini. Per lo stesso motivo di inserimento nel contesto ambientale, i guard rail installati sono realizzati in acciaio corten, un particolare acciaio coperto da una patina autoprotettiva che ne conserva le caratteristiche prestazionali, proteggendolo dalla corrosione, e che conferisce una tonalità color ruggine.