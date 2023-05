Taglio del nastro a Beauty Première

Estetica Paradiso di Alfonsine è stata fondata da Jessica Zaffagnini nel 1992. Dallo scorso 1° aprile, affiliandosi ad un marchio nazionale di grande prestigio, ha indossato un ‘vestito nuovo’, diventando Beauty Première Alfonsine. Domani alle 14.30 avverrà l’inaugurazione ufficiale: "Si tratta di un punto di crescita personale non indifferente – ha commentato la titolare – unito alla possibilità di dare un servizio migliore ai clienti. Attraverso Beauty Première ho infatti la possibilità di avere protocolli sempre aggiornati, tecnologie all’avanguardia, supporto professionale sul piano dei corsi di aggiornamento e anche a livello di marketing, per quanto riguarda la gestione del cliente fino al risultato finale della sua piena soddisfazione".

Il percorso per arrivare all’apertura dell’Estetica Paradiso è iniziato dalla gavetta: "Ho frequentato la scuola per estetisti di Rimini, poi ho lavorato come apprendista a Ravenna e Lugo. Dopo 5 anni di apprendistato e di lavoro come dipendente, decisi di coronare il mio sogno, che era quello di avviare una attività tutta mia. Inizialmente aprii il centro estetico in via Verdi ad Alfonsine, poi, nel 2015, mi sono trasferita in corso Matteotti in una location più congeniale". Da 15 anni, nel lavoro quotidiano, Jessica Zaffagnini è coadiuvata nei progetti professionali dalla collaboratrice Lara Masotti. La sede di corso Matteotti si sviluppa su una superficie di 80 metri quadrati: "Sono specializzata in epilazione permanente con laser. Ho accumulato una esperienza di quasi 20 anni. Propongo trattamenti di estetica avanzata, ovvero viso ‘anti age’ e di rimodellamento corpo. Le tecnologie che utilizzo sono l’endomassaggio, la radiofrequenza e l’ossigenoterapia".

Il centro di corso Matteotti è strutturato sulla base di tre locali, uno per il corpo, uno per il viso e uno per i trattamenti di manicure e pedicure. "L’endomassaggio – ha proseguito Jessica Zaffagnini – è una tecnologia che, attraverso una particolare apparecchiatura manuale, lavora sul rimodellamento del corpo. È un massaggio manuale effettuato attraverso uno strumento che aiuta a creare uno scollamento profondo delle cellule adipose, a determinare un apporto di ossigeno in superficie, e a creare un forte drenaggio dei tessuti. Tutto questo porta ad un miglioramento e ad un rimodellamento del corpo. L’ossigenoterapia e la radioterapia vengono utilizzate, sia per il corpo, sia per il viso. La radioterapia tonifica e stimola l’elastina e il collagene, mentre l’ossigenoterapia, oltre ad ossigenare il tessuto, aiuta a far penetrare più in profondità i principi attivi che vengono applicati".

Beauty Première Alfonsine propone anche i trattamenti tradizionali, come manicure, pedicure, epilazione con ceretta, oltre ai trattamenti corpo effettuati senza le tecnologie specifiche, cioè massaggi rilassanti e drenanti. La clientela è molto eterogenea: "Il 20% sono uomini, alla ricerca del benessere e della cura del corpo. La maggior parte delle clienti sono storiche e locali, ma vengono anche da Lugo e Ravenna. L’aspetto positivo ed incoraggiante è costituito dalle nuove generazioni, ovvero le mamme che portano le figlie. A livello promozionale, oltre alla presenza sui social con le pagine su Instagram e Facebook, ottimi risultati ha dato la promozione effettuata sulle clienti abituali, cui vengono proposti due trattamenti omaggio da regalare a nuovi clienti". Beauty Première Alfonsine è aperto dal martedì al venerdì, dalle 9.30 alle 19; il sabato dalle 9.30 alle 17.30.