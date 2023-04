Taglio del nastro per i nuovi alberi

A Conselice, in occasione della ‘Giornata della Terra’, oggi si terrà l’inaugurazione dell’intervento di forestazione di tre aree della cittadina. Complessivamente due ettari di nuova superficie boscata situati in via Puntiroli, in via della Cooperazione e in via Vivaldi. Al taglio del nastro, simbolico per tutte le piante messe a dimora, saranno presenti il sindaco di Conselice Paola Pula, un rappresentante della Regione, la dirigente dell’Istituto Comprensivo ‘Felice Foresti’, Giovanna Castaldi e la responsabile Loyalty e progetto ‘Eco Alberi’ di Hera Comm, Camilla Sandri. Il programma della mattinata prevede il ritrovo alle 9.30 all’ingresso del Bosco Urbano di Conselice, in via Risorgimento, per una visita naturalistica e lezione didattica a cielo aperto sulla flora e fauna locale a cura di Matteo Mingazzini, guida ambientale escursionistica messa a disposizione dal Servizio Comunicazione dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna. Alla visita parteciperanno anche gli alunni delle terze della Scuola Primaria di Conselice. Seguirà una passeggiata per l’area di riequilibrio ecologico ‘Bacini di Conselice’ di via Puntiroli, dove alle 11.30 si terrà il momento clou della manifestazione: la piantumazione dell’ultimo dei 1.600 alberi messi a dimora e il taglio del nastro ufficiale per l’intervento di forestazione.

Il Gruppo Hera, attraverso il proprio progetto di forestazione urbana ‘Eco Alberi’, sosterrà i costi della messa a dimora e cura per i primi tre anni delle piante dell’area verde di via Puntiroli (circa mille), uno dei tre nuovi boschi urbani del progetto comunale, realizzato in attuazione del piano di azione ambientale per il futuro sostenibile. Le piante sono state fornite dalla Regione nell’ambito del progetto ‘Mettiamo radici per il futuro’..