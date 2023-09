Taglio del nastro per ’Libri d’artista’

Oggi alle 19 inaugura la mostra ‘Libri d’artista ultime acquisizioni’ al museo Caba, all’interno di Dart - Villa Verlicchi a Lavezzola, in via Pasi 2. L’esposizione, a cura di Lamberto Caravita, riguarda la selezione di opere donate al Comune negli ultimi due anni da artisti italiani che operano in questo settore, alcune già esposte e altre del tutto inedite: Chiara Bertoncello, Anna Boschi, Maurizio Boiani, Daniela Caravita, Mabi Col tra questi. Sarà possibile visitare la mostra in occasione della Sagra della porchetta e del tortellino, domani e domenica. A Villa Verlicchi è inoltre possibile visitare la personale di Andy Nalloyd. L’ingresso è gratuito.