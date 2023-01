"Taglio di pini, dov’è la perizia?"

Faenza Eco-logica esprime preoccupazione "rispetto ai continui abbattimenti di alberi adulti in città". Il riferimento è al taglio di pini in via degli Insorti. Faenza Eco-logica si chiede il motivo dell’intervento e aggiunge che "la delibera, (che parla di 4 pini) non allega nessuna perizia sullo stato di salute delle piante. È stata fatta e cosa dice?". E ancora: "Come comitato abbiamo invano chiesto di sospendere gli abbattimenti finché non fosse resa nota la perizia, in modo da permettere ai cittadini una eventuale controperizia o presentare una proposta alternativa all’abbattimento. Ma il Comune ha ignorato la richiesta e ha proceduto all’abbattimento. Questi pini seguono l’abbattimento in autunno di almeno tre secolari platani in viale Stradone, e la strage di bagolari compiuta anni fa in via Veneto".