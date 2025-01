Taglio pini, il comitato: "Dall’assessore parole arroganti"

La bocciatura del ricorso del Comitato per salvare i pini di Lido di Savio e la condanna al pagamento delle spese legali hanno acceso una polemica che non accenna a placarsi. Ma è soprattutto la dichiarazione dell’assessore Federica Del Conte a scatenare l’indignazione: "Il fatto che i giudici abbiano condannato il Comitato alle spese processuali non è di poco conto". Una frase che i membri del Comitato leggono come "un atto di arroganza" e che, a loro avviso, dimostra "la totale chiusura al dialogo democratico".

I cittadini coinvolti nel ricorso – 71 firmatari sostenuti da due associazioni e oltre 3000 persone che hanno sottoscritto una petizione – si dicono delusi e amareggiati. "Non è tollerabile che un’amministrazione esprima soddisfazione per una sentenza che avalla l’abbattimento di alberi sani, alti oltre 10 metri, per un puro vezzo architettonico imposto dal progetto ‘Parco Marittimo’. Leggere certe dichiarazioni ci lascia senza parole. Si è scelto di trattare i pini come oggetti d’arredo usa e getta, dimenticando che sono parte della storia e del paesaggio di Ravenna".