Talenti da esportazione. La Cherubini in Giappone

CronacaTalenti da esportazione. La Cherubini in Giappone
28 ago 2025
ANDREA COLOMBARI
Settembre da ricordare per le formazioni da camera dell’Orchestra Giovanile. L’ottetto di fiati si esibirà in Oriente. Sette date negli States per i violoncelli.

L’Ottetto di fiati della Cherubini si esibirà in Giappone

Dalla West Coast all’Estremo Oriente, le formazioni da camera dell’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini volano lontano, anzi lontanissimo questo settembre: l’autunno dell’orchestra si apre all’insegna del viaggio, con una tournée internazionale che vedrà l’Ottetto di fiati raggiungere il Giappone per un appuntamento all’Istituto Italiano di Cultura di Tokyo il 4 settembre, in collaborazione con lo stesso IIC, seguito da cinque concerti al Teatro del Padiglione Italia dell’Expo di Osaka promossi e in collaborazione con ItaliaFestival; il Quartetto di violoncelli attraverserà invece gli Stati Uniti da una costa all’altra con sette appuntamenti, tra il 9 e il 17 settembre, organizzati con gli Istituti Italiani di Cultura di New York, Los Angeles e Chicago, con il sostegno di SIAE e del Ministero della Cultura nell’ambito del programma “Per Chi Crea”. Si ringrazia inoltre la Camera di Commercio di Ferrara e Ravenna per la collaborazione.

Domani alle 18 il Quartetto di violoncelli offrirà al pubblico della città uno speciale concerto all’auditorium di San Romualdo (via Baccarini): un’occasione per ascoltare in anteprima il ricco programma destinato agli Stati Uniti, che si divide fra pagine di violoncellisti-compositori (i tedeschi Goltermann, Fitzenhagen e Klengel ma anche l’italiano Sollima) e un’esplorazione del mondo lirico italiano, con le firme di Mercadante, Monteverdi, Donizetti, Rossini, Verdi, Mascagni e Puccini.

L’appuntamento, a ingresso libero, è insieme un saluto e un augurio, ma anche la conferma del respiro internazionale di un’orchestra che, con la guida del suo fondatore il Maestro Riccardo Muti, ha fatto della formazione di giovani musicisti e della valorizzazione della musica italiana nel mondo colonne portanti della sua missione. Dal 4 al 9 settembre l’Ottetto di fiati della Cherubini sarà protagonista di sei appuntamenti in Giappone, con concerti dove saranno proposte la Serenata in do minore K388 di Mozart e l’Ottetto di Beethoven in mi bemolle maggiore op. 103. Dal 9 al 17 settembre concerti negli Stati Uniti per il Quartetto di violoncelli; il debutto a Milwaukee.

