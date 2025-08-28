Talenti da esportazione. La Cherubini in Giappone

Dalla West Coast all’Estremo Oriente, le formazioni da camera dell’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini volano lontano, anzi lontanissimo questo settembre: l’autunno dell’orchestra si apre all’insegna del viaggio, con una tournée internazionale che vedrà l’Ottetto di fiati raggiungere il Giappone per un appuntamento all’Istituto Italiano di Cultura di Tokyo il 4 settembre, in collaborazione con lo stesso IIC, seguito da cinque concerti al Teatro del Padiglione Italia dell’Expo di Osaka promossi e in collaborazione con ItaliaFestival; il Quartetto di violoncelli attraverserà invece gli Stati Uniti da una costa all’altra con sette appuntamenti, tra il 9 e il 17 settembre, organizzati con gli Istituti Italiani di Cultura di New York, Los Angeles e Chicago, con il sostegno di SIAE e del Ministero della Cultura nell’ambito del programma “Per Chi Crea”. Si ringrazia inoltre la Camera di Commercio di Ferrara e Ravenna per la collaborazione.

Domani alle 18 il Quartetto di violoncelli offrirà al pubblico della città uno speciale concerto all’auditorium di San Romualdo (via Baccarini): un’occasione per ascoltare in anteprima il ricco programma destinato agli Stati Uniti, che si divide fra pagine di violoncellisti-compositori (i tedeschi Goltermann, Fitzenhagen e Klengel ma anche l’italiano Sollima) e un’esplorazione del mondo lirico italiano, con le firme di Mercadante, Monteverdi, Donizetti, Rossini, Verdi, Mascagni e Puccini.

L’appuntamento, a ingresso libero, è insieme un saluto e un augurio, ma anche la conferma del respiro internazionale di un’orchestra che, con la guida del suo fondatore il Maestro Riccardo Muti, ha fatto della formazione di giovani musicisti e della valorizzazione della musica italiana nel mondo colonne portanti della sua missione. Dal 4 al 9 settembre l’Ottetto di fiati della Cherubini sarà protagonista di sei appuntamenti in Giappone, con concerti dove saranno proposte la Serenata in do minore K388 di Mozart e l’Ottetto di Beethoven in mi bemolle maggiore op. 103. Dal 9 al 17 settembre concerti negli Stati Uniti per il Quartetto di violoncelli; il debutto a Milwaukee.