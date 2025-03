Talk sulla musica indie italiana. Appuntamento oggi al Cisim

Oggi alle 18 al Cisim (viale Parini, a Lido Adriano), secondo appuntamento della rassegna d’incontri ’Dove Nessuno Guarda’. Il talk sarà dedicato alla musica indie, condotto da Federico Savini (Blow Up) con numerosi ospiti, tra cui Ruben Camillas, Davide Brace Rastelli (Tafuzzy Records) e Vittorio Cane (XMary). La Musica indie italiana, che cosa ci manca a fare? Se l’etichetta riccionese Tafuzzy Records, con il suo catalogo e i suoi festival, fece un po’ da "collettore" delle band che condividevano queste istanze, la suggestione di una "Fenice della musica italiana" che portasse la tradizione nostrana della canzone pop a risorgere dalle ceneri in cui era piombata, nacque lungo un improbabile asse Lodi-Caserta, grazie a band come X-Mary e Klippa Kloppa. Insieme a loro, gruppi e cantautori come i Camillas, lo stesso Mr.Brace e poi ancora Chewingum, Fitness Pump, gettarono i semi di una rivoluzione mai esplosa. Ingresso gratuito.