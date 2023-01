Tampona auto e poi scappa: che brutto episodio

Alle 10.30 di venerdì mattina ho assistito a un incidente in via Sant’Alberto, a Ravenna: una Volvo ha tamponato un’auto bianca ferma all’incrocio in attesa del verde del semaforo. Non è stata una bella scena: quando la signora che guidava l’auto tamponata è scesa per prendere i dati del guidatore, questi ha dato il gas ed è fuggito. Io sono disponibile a testimoniare. Se la signora ha bisogno, questo è il mio numero: 366-3501182.

Lettera firmata

Comune di Russi,

come ricorderai le Foibe?

A Russi, fin dall’insediamento di questa giunta, il nostro gruppo consiliare ha fermamente condannato le atrocità commesse dai regimi totalitari. Purtroppo da quasi un anno stiamo assistendo al conflitto in Ucraina e tanti altri sono i conflitti o le barbarie commesse sul globo terrestre. A maggior ragione troviamo fondamentale trasmettere alle nuove generazioni la memoria storica di quanto accaduto in passato. Tante purtroppo sono le vittime dei regimi totalitari fra cui le vittime delle Foibe per le quali è stato istituito il Giorno del Ricordo il 10 febbraio. In passato il nostro ordine del giorno per intitolare una rotatoria alle vittime delle Foibe è stato respinto in Consiglio Comunale. Abbiamo presentato un’interrogazione per sapere se e quali eventi saranno organizzati dal Comune per ricordare anche tali atrocità.

Andrea Flamigni

Lega per Russi