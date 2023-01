Tampona carro attrezzi, poi un tir lo travolge

Ha tamponato un carro attrezzi che aveva appena caricato un’auto in panne. Poi, a seguito di quell’impatto, la sua vettura è rimbalzata nella corsia opposta, nel momento in cui sopraggiungeva un tir che lo ha travolto. E ora si trova ricoverato in gravi condizioni. Un incidente dalla dinamica paurosa, quello avvenuto la mattina del 31 dicembre sulla Romea, nel tratto compreso tra la rotonda di Marina Romea e Casal Borsetti. Ad avere la peggio è stato un 27enne nato a Porto Maggiore e residente a Comacchio, nel Ferrarese. Il giovane, al volante di una Ford Puma, poco dopo le 12.30 percorreva la Romea in direzione di Venezia. Per cause che gli agenti della Polizia locale di Ravenna stanno ancora accertando – non si escludono velocità e distrazione all’origine – la vettura del 27enne ha tamponato violentemente il carro attrezzi, che trasportava un’auto appena recuperata. La Puma è poi carambolata sull’opposta corsia, l’autoarticolato che sopraggiungeva dall’opposta direzione non ha potuto evitare l’impatto. Il ferito è stato trasportato al Bufalini di Cesena, dove è ricoverato con un codice di massima gravità. Disposti gli accertamenti su eventuale positività ad alcol e sostanze, già risultati negativi per gli altri due conducenti.

Nel tardo pomeriggio di ieri allarme, rientrato dopo un’ora, sulla Classicana, dove era stata segnalata un’utilitaria scura guidata da un anziano che aveva imboccato la statale contromano, da Porto Fuori verso Classe.