Tamponamento a catena in via Trieste, tre automobilisti feriti

Un tamponamento a catena si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri in via Trieste, in direzione di Marina di Ravenna. Il bilancio, oltre ai mezzi danneggiati, è di tra automobilisti feriti, di cui uno in condizioni di media gravità. L’incidente si è verificato all’altezza del distributore di benzina Agip e ha visto coinvolte tre vetture: al volante di una Audi Rsq3 c’era un 26enne, una Volvo era condotta da un 55enne mentre un 42enne guidava una Volkswagen Up. È stato quest’ultimo ad avere la peggio, mentre gli altri due hanno riportato lesioni lievi. Sul posto sono intervenute tre ambulanze più l’auto con medico a bordo, unitamente ai vigili del fuoco. Per i rilievi è intervenuta la Polizia locale di Ravenna.