Tamponamento a catena tra 4 mezzi

Tamponamento a catena ieri mattina in via Darsena che ha coinvolto quattro autovetture. È accaduto attorno alle 11. Dei quattro conducenti, solo una donna è stata condotta al pronto soccorso, ma le sue condizioni non risultano gravi. Tutti sono risultati negativi ai pretest effettuati sul posto per verificare le condizioni psicofisiche, alla donna gli esami sono stati effettuati in ospedale.