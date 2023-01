Tamponamento, si ribalta camion

Ferite lievi per i conducenti dei due mezzi che ieri pomeriggio, lungo la ‘Selice’ al confine tra il territorio imolese e quello di Massa Lombarda, sono rimasti coinvolti in un violento tamponamento. L’incidente, i cui rilievi sono stati effettuati dalla Polizia locale imolese, si è verificato verso le 16.30 all’incrocio tra la ‘Selice’ e via Palmiera. Un 40enne al volante di un camion stava percorrendo la ’Selice’ con direzione Imola-Conselice. Giunto all’incrocio con via Palmiera, per cause al vaglio dei vigili, ha tamponato un furgone ‘Citroen’ il cui conducente 32enne stava svoltando in via Palmiera. In seguito all’urto il mezzo tamponato è piombato contro il guardrail di via Palmiera fermandosi su una fiancata. Sono intervenute due ambulanze, i pompieri di Lugo, i vigili imolesi e quelli della Bassa Romagna.