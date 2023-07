Tamponamento sulla Classicana Tre feriti e strada chiusa al traffico

Tamponamento tra quattro mezzi ieri prima delle 13.30 sulla Classicana, nella corsia che dal Porto va verso la statale Adriatica, all’altezza dello svincolo per Porto Fuori. Secondo la ricostruzione della Polizia locale di Ravenna, a originare il tamponamento è stato un autocarro della Consar che ha colpito una Ford Fiesta, coinvolgendo una Opel Combo e una Seat. Nello schianto l’autocarro ha perso il carico di fanghi, compromettendo le condizioni di sicurezza della strada che è rimasta chiusa tra gli svincoli di Porto Fuori e Classe, durante i lavori di ripristino di cui si è occupata la Consar. Nell’incidente sono rimaste ferite tre persone: il conducente della Ford è stato trasportato in elicottero al Bufalini in codice 2, il camionista e il conducente di un altro mezzo sono stati trasportati con ferite lievi a Ravenna.