Tamponamento tra tir. Fuoriuscita di acido. Traffico sulla Romea bloccato per ore

Tamponamento tra tre camion sulla Romea, un uomo portato al Bufalini, fortunatamente non in pericolo di vita. L’incidente ha comunque avuto grosse ripercussioni sul traffico per tutto il pomeriggio di ieri, a causa dei materiali persi da uno dei tre tir coinvolti sull’asfalto dopo la collisione: ci sono volute diverse ore per riaprire al traffico la strada.

La collisione è avvenuta all’ora di pranzo, verso le 13.30. Per motivi in corso di accertamento da parte degli agenti della polizia locale, intervenuti sul posto, è avvenuto un tamponamento tra i tre camion. Uno di questi aveva un rimorchio con una cisterna e trasportava acido, ovviamente fuoriuscito nell’impatto. È stato così necessario chiudere la strada in entrambi i sensi di marcia per raccogliere il materiale finito a terra. Gli operatori sanitari del 118 sono intervenuti e hanno soccorso un camionista 29enne, portato in elimedica all’ospedale Bufalini di Cesena: le sue condizioni si sono rivelate meno gravi di quanto temuto. I vigili del fuoco, invece, sono intervenuti con le apposite maschere per gestire la perdita del carico di acido sulla carreggiata.

Meno di un’ora dopo l’incidente si era creata una coda di due chilometri a causa della chiusura della strada. La polizia locale di Ravenna e la polizia provinciale hanno deviato il traffico: chi arrivava da nord è stato indirizzato su via delle Valli mentre chi proveniva da sud su via Canale Magni. I veicoli hanno quindi attraversato Marina Romea e Porto Corsini, percorrendo viale Italia. Dopo i rilievi, le valutazioni del caso e le prime operazioni, i tre mezzi coinvolti sono stati rimossi poco prima delle 18. A quel punto è partita la pulizia approfondita della strada, per la quale sono servite almeno un paio d’ore: la riapertura al traffico della Romea ieri pomeriggio era prevista intorno alle 20.

Sara Servadei