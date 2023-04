Tamponi diagnostici e vaccini anti-Coronavirus, si cambia

Alla luce delle richieste di tamponi e vaccini anti-Covid oramai estremamente ridotte su tutto il territorio, l’Ausl Romagna riorganizza le attività. Da lunedì per effettuare tamponi molecolari per diagnosi su richiesta del medico curante a Ravenna sarà attiva la sede del Cmp in via Fiume Abbandonato 134 (con entrata dall’esterno) per tamponi molecolari per diagnosi e antigenici di guarigione (per operatori sanitari privati e soggetti immunodepressi), dal lunedì al venerdì dalle 12.30 alle 13.30. A Faenza da oggi sarà sospesa l’attività del ‘drive through’ allestito nel piazzale Tamburini. È attivo l’ambulatorio vaccinale dell’Igiene Pubblica (via Zaccagnini 22) solo per tamponi antigenici di guarigione (limitatamente alle categorie già previste, cioè operatori sanitari privati e soggetti con immunodepressione) il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 12.30 alle 13. Anche a Lugo da oggi sarà sospesa l’attività del ‘drive through’, allestito nel piazzale Gramigna. Da lunedì sarà operativo l’ambulatorio vaccinale Igiene Pubblica (viale Masi 20) solo per tamponi antigenici di guarigione (per operatori sanitari privati e soggetti immunodepressi), il martedì e giovedì dalle 12.30 alle 13.

Per il mese di aprile, poi, le vaccinazioni anti-Covid potranno essere effettuate a Ravenna da oggi solo al punto prelievi al piano terra del Cmp (non più all’Esp) e saranno garantite il lunedì e il martedì dalle 14 alle 17.30. A Faenza sono attivit gli ambulatori di Igiene e Sanità Pubblica in via Benigno Zaccagnini 22 il mercoledì dalle 8.30 alle 12.30, mentre a Lugo in viale Tullio Masi 20 il venerdì dalle 8.30 alle 12.30.