Tangenziale di Ravenna, da oggi una nuova fase del cantiere

Da oggi parte una nuova fase nel cantiere per l’ampliamento della tangenziale di Ravenna, lungo la statale Adriatica. E questo comporterà modifiche alla viabilità. "La nuova fase degli interventi prevede il completamento dei lavori per la deviazione del Canale Drittolo posto al km 148,918 – scrive Anas in una nota – e delle opere per l’allargamento della sede stradale e di rifacimento della pavimentazione".

Per questo da oggi verrà ribaltata l’attuale configurazione, con la chiusura della carreggiata in direzione Ferrara tra il chilometro 148,700 e il chilometro 149,120: di conseguenza il traffico verso Ferrara si sposterà nella carreggiata opposta, dove verrà istituito il doppio senso di circolazione. Sempre da oggi inoltre verranno aperte al traffico le rampe interne e la nuova complanare dello svincolo di via Savini, che sarà pertanto fruibile, in modalità di cantiere, nella sua configurazione definitiva. Al contempo, verrà ridotto il restringimento della carreggiata in direzione Ferrara tra il chilometro 150,240 e il chilometro 149,800 circa.