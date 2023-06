Tango, una passione che incendia la città

Dopo il successo della terza edizione estiva (agosto 2022) torna nel secondo fine settimana di giugno, Teodora Tango Party, la maratona di tango che attrae a Ravenna ballerini da tutto il mondo. L’iniziativa si svolgerà come previsto, senza modifiche al programma. L’appunntamento, promosso dall’associazione sportiva A.S.D. Artemusica Tango in collaborazione con l’Assessorato al Turismo del Comune, inizia oggi alle 20.30 con una party pre-maratona (di tango) alle Artificerie Almagià. La formula è sempre la stessa: la ’maratona di tango’ è un evento in cui persone che spesso non si conoscono si incontrano per ballare, intendendo l’incontro non come gara, ma semplicemente un tempo lungo per ballare e socializzare. L’edizione estiva 2023 propone ai cittadini di Ravenna una nuova iniziativa: “Balla Tango” nella città di Ravenna | Teodora on tour - Street milongas. "Abbiamo organizzato un calendario di lezioni di tango offerte gratuitamente alla cittadinanza e a tutti gli interessati", spiegano gli organizzatori. Le lezioni saranno coordinate da Sara Plazzi e Cristian Servidei (Associazione Facce da tango). Oltre a quello odierno, ecco gli altri appuntamenti: domani dalle 18 alle 18.20 in piazza Andrea Costa; 18.30 - 19 in piazza kennedy; 19.15 - 19.45 zona darsena; sabato 11.30 - 12.15 in piazza Andrea Costa e lunedì party finale alle Artificerie dalle 20.30 alle 22.