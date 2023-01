"Tanta gente per i saldi, siamo contenti"

Avvio dei saldi in positivo per i commercianti del Pavaglione di Lugo. La prima giornata degli sconti, nonostante corrispondesse al tradizionale giorno di chiusura pomeridiana, che nessuno di loro ha ovviamente onorato, ha portato sotto al quadriportico molti clienti decisi ad acquistare. "Sono molto contenta di come è andata la giornata – dice Stefania Querzoni di Ghibli Pelletterie –. Soprattutto non mi aspettavo di vedere così tante persone nel pomeriggio, visto che il giovedì siamo solitamente chiusi. In ogni caso è andata meglio dello scorso anno anche se diventa sempre più complicato gestire saldi che iniziano così presto rispetto all’arrivo della stagione invernale. Sarebbe forse il caso di introdurre dei meccanismi di avvicinamento graduale agli sconti anche se in realtà già prima di Natale sono arrivati i modelli estivi". Il tema della partenza dei saldi, tanto e forse troppo vicina al periodo natalizio e sicuramente prematura rispetto alle rigidità di un inverno che tarda ad arrivare sta catalizzando sempre di più l’attenzione degli esercenti. "Il clima non aiuta – sottolinea Carolina del negozio di abbigliamento Saved –. La stagione invernale è partita sottotono perché il caldo si è trascinato per tutto il mese di ottobre. È anche vero che i clienti sono ormai abituati a saldi che iniziano a gennaio. La partenza di quest’anno è andata meglio di quella invernale del 2022 e anche di quella estiva, avviate entrambe con molta calma, sia per l’abbigliamento sia per gli accessori. Si è trattato di una bella risposta che sinceramente non mi aspettavo anche per il tipo di giornata, così grigia e nebbiosa".

Soddisfazione pure da parte di Giorgia Fiorigelso, titolare del negozio di calzature Giorgia eFFe. "Ottima partenza – conferma –. C’è da considerare però che fino ad ora, per tutto dicembre, le vendite sono andate molto a rilento. Per questo sono del parere che sarebbe più opportuno fare partire i saldi più tardi, magari a febbraio". Non tutte le attività aderiscono ai saldi anche se, di riflesso, ne beneficiano. È il caso dell’erboristeria Clorofilla che ha archiviato il 5 gennaio come una bella giornata. "C’è stato per tutto il giorno un bel movimento sotto al loggiato del Pavaglione – conferma il titolare Bruno Checcoli –. Anche se noi non proponiamo nulla in saldo, sono entrati molti clienti. Un risultato che non era per nulla scontato". Per la giornata di oggi – 6 gennaio – le aperture saranno gestite autonomamente. Alcuni resteranno chiusi, convinti che la clientela nei giorni di festa sia più attratta dai centri commerciali. Altri invece, come Saved e Liverani Abbigliamento, saranno aperti per sfruttare al massimo il periodo. "Abbiamo deciso di tenere aperto per venire incontro alla clientela. Per noi – spiega Lorenzo Liverani – è stata una partenza dei saldi tiepida che siamo sicuri, diventerà più importante nei giorni prossimi".

Monia Savioli