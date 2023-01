Tante autostazioni, ma nessuna che funzioni

Nella rete dei trasporti pubblici sono previste le Autostazioni, infrastrutture che consentono lo scambio di viaggiatori e bagagli che usufruiscono di corriere extraurbane. A Ravenna, purtroppo, nessuno dei quattro principali punti di fermata può essere inteso come autostazione. Per questo, da tempo alcune compagnie hanno deciso di utilizzare il parcheggio del Pala De Andrè come fermata cittadina, oppure distributori di benzina prossimi alla tangenziale. Così, oltre ai capolinea Moro, Farini, Molino e Standiana, si aggiungono altri luoghi sparsi per città in cui il carico o scarico passeggeri avviene quotidianamente.

Lo spazioso piazzale Moro, alla Darsena, era nato per essere la principale autostazione, ma attualmente le corse quotidiane che vi si fermano sono solo 25 e in continua riduzione, dato che nulla viene fatto per rendere l’infrastruttura funzionale come lo era negli anni ’90. I bagni a pagamento sono spesso fuori servizio, non vi sono tutte le tabelle orarie delle autolinee che vi transitano e il nuovo locale di servizio che doveva ospitare bar, ufficio informazioni e sala attesa è terminato dal 2018, ma mai entrato in funzione e soggetto a vandalismi. Nessuna cura o decoro per il resto della struttura con gli ascensori che portano al sottopassaggio ferroviario imbrattati di scritte, nessun servizio informativo per gli utenti.

Nella zona della stazione ferroviaria, dai nove box di fermata realizzati sui marciapiedi, sono una quarantina nei giorni feriali le corse di cui si può usufruire, che trovano spazio tra tutte le linee urbane che qui effettuano fermata obbligatoria. È presente una piccola sala d’attesa con biglietteria nell’edificio di Start Romagna, che tuttavia offre servizi solamente per le proprie linee e per i propri autisti. In tutti i box più recenti le pensiline sono danneggiate e prive di pannelli informativi.

In circonvallazione al Molino sono ben 65 le corse giornaliere feriali che si fermano, con fasce orarie in cui sono previste cinque partenze contemporanee che ovviamente vanno ad intasare via de Gasperi a causa dello spazio ridotto dell’area bus, dotato solamente di una pensilina e una panchina laterale. Non sono presenti servizi per gli autisti e nemmeno biglietteria e un servizio informaazioni; nemmeno le tabelle cartacee e una palina parlante danno informazioni in tempo reale.

Inoltre, per la propria conformazione, il monumento alla Resistenza di Giò Pomodoro spesso è utilizzato come servizio igienico all’aperto, seduta per l’attesa o porta biciclette. Nel periodo estivo molte autolinee nazionali transitano alla fermata Standiana, in diversi stalli molto distanti tra loro. Solo i box prossimi all’entrata di Mirabilandia offrono qualche servizio in più ad autisti e viaggiatori. Negli altri non sono presenti pensiline o non sono segnalate tutte le corse in partenza, oltre a non essere prevista la possibilità di acquistare biglietti o avere informazioni su eventuali disservizi.

Sembra essere urgente, alla luce di questo quadro, una riorganizzazione da parte della Provincia e dall’Agenzia della mobilità, delle aree attualmente utilizzate e nel contempo pensare alla realizzazione di una autostazione estiva a Marina, data la conformazione della città. Questo al fine di incentivare l’utenza all’utilizzo del trasporto pubblico, per aumentare viaggiatori e aziende di trasporto che transitano da Ravenna, oltre che migliorare la qualità del lavoro degli autisti in servizio.

Marco Beneventi