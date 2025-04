"Tante chicche in questa città"

Vittoria Scalfaro racconta: "Io sono di Ivrea, in provincia di Torino e sono venuta in visita a Ravenna con un tour organizzato insieme ai miei concittadini. La città è bellissima, anche solo dal punto di vista strutturale: vicoli che si aprono su piazze, archi che invitano a entrare in piazzette che sono delle chicche. Sono stupita. Ero venuta tanti anni fa, quando avevo i figli piccoli, ma devo confessare che non la ricordavo, se non per alcuni particolari. Sono tornata apposta per ripescare nella memoria. Purtroppo, ci fermiamo solo fino a domani, poi andremo a Ferrara, l’altra tappa del nostro viaggio".