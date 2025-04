Tante luci per ‘Poggio’: "Il mio Edo era amato"

Non ci sono i rombi dei motori questa volta a ricordare Edoardo Poggioli, ma una marea silenziosa che illumina le strade di Ponte Nuovo. Si è tenuta giovedì sera la fiaccolata in ricordo del 19enne scomparso sabato 12 aprile in un incidente stradale a pochi metri da casa. È una comunità intera quella che si è riunita davanti alla chiesa di San Severo per ricordarlo e per stringersi intorno alla famiglia. Tanti i residenti, di cui qualcuno in bicicletta o accompagnato da animali domestici, gli scout in divisa, gli amici e i compagni di scuola: gli occhi gonfi, gli abbracci e le mani strette gli uni agli altri nel dolore. In testa al corteo ci sono mamma Michela, con in mano una rosa bianca ricoperta di lucine, e il padre Roberto, insieme a una zia. In seconda fila la sorella minore Anita, la nonna e gli altri membri della famiglia. Dietro di loro oltre duecento persone: qualcuno ha in mano un lumino, qualcuno una fiaccola; la maggior parte dei partecipanti fa luce con la torcia del telefonino. A gestire l’ordine sono la Polizia locale e il Comitato Ponte Nuovo Madonna dell’Albero.

Il corteo è partito intorno alle 20.30 dalla chiesa di via Dismano, per poi snodarsi in un percorso di circa un chilometro tra le vie della frazione. Tra le altre, è passato in via del Pino, rallentando di fronte all’abitazione della famiglia Poggioli, e si è concluso in via dei Cotogni, nel luogo dell’incidente. Qui, su un cartello di divieto di sosta si legge la scritta "Ciao Poggio". Alla base, la comunità di Ponte Nuovo ha fatto posare un lumino e una cesta di fiori: orchidee bianche e margherite, tra cui la madre di Edoardo ha posato anche la rosa bianca illuminata. Per tutta la lunghezza, il palo è stato coperto di post-it, su cui molti hanno lasciato un pensiero per Edoardo. La prima a prendere coraggio e scrivere è stata la sorella Anita, seguita da due amici, un capo scout e poi sempre più persone. Il padre Roberto ha preso la parola riportando quelle che sarebbero state le parole di Edoardo e riuscendo a strappare un sorriso a tutti. "Ragazzi, state chill (rilassati, ndr). Buona serata a tutti". Poi, la madre Michela, con voce rotta, ha voluto ringraziare tutti i presenti: "Siete tantissimi anche stasera. Vuol dire che il mio Edo era amato. Vi ringrazio e vi abbraccio uno a uno".

Lucia Bonatesta