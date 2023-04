"Tante storie nel mio ’Barbiere di Siviglia’"

Debutta questa sera alle 20.30, al Teatro Alighieri di Ravenna, la versione contemporanea del ‘Barbiere di Siviglia’ firmata da Luigi De Angelis che torna alla regia dopo ‘L’isola disabitata’ della passata stagione d’opera, curando anche scene e luci, mentre Chiara Lagani la drammaturgia e i costumi. Si replica domenica 23 aprile alle 15.30. Il capolavoro di Gioachino Rossini conclude la stagione 2023 nel nuovo allestimento che ha debuttato a Rovigo, capofila della coproduzione che, oltre all’Alighieri, comprende i teatri di Pisa, Jesi e Lucca. Alla guida dell’Orchestra regionale Filarmonica Veneta c’è il giovane direttore Giulio Cilona, ora Kapellmeister alla Staatsoper di Hannover e al suo debutto in Italia, e il Coro Lirico Veneto è preparato da Flavia Berardi.

De Angelis, è corretto dire che ad affascinarla di tale opera sia il conflitto generazionale tra giovani e adulti?

"Sì. Già nel libretto di Rossini questo lavoro rappresentava il conflitto tra un mondo antico e uno nuovo all’indomani della rivoluzione francese. Una questione che è ben rappresentata nella vicenda e sottolineata anche dalle scelte del compositore, quando ne delinea il carattere scegliendo per i vari personaggi appartenenti a uno o all’altro mondo forme musicali più vecchie o più contemporanee, senza ironia".

Com’è riuscito a rendere contemporanea quest’opera?

"Concedendomi la licenza di creare delle micro-narrazioni attorno alla vicenda per rendere le cose più attuali. Rossini ha compiuto un affresco di tipimaschere senza particolare profondità psicologica che ben si adattano anche alla nostra società. Mi premeva infatti agganciare anche i più giovani. Così, per esempio, per i musicisti del primo atto ho usato come figuranti tre ragazzi di Rovigo che sono davvero i membri di una heavy metal band".

Una curiosità: è vero che già dalle elementari ascoltava il ‘Barbiere di Siviglia’?

"Sì. Per volere di mia madre, sono cresciuto senza televisione. Per cui la sostituivo con la lettura di romanzi, con l’ascolto di vinili e cassette di opere liriche. Una delle mie preferite era proprio quest’opera di Rossini, regalatami per un compleanno, che ascoltavo fino allo sfinimento".

Numerosi sono poi anche i riferimenti cinematografici utilizzati, a partire da ‘Play Time’ di Jacques Tati…

"Il richiamo a Tati e al suo mondo standardizzato, è evidente nella scelta di ambientare l’opera all’interno e all’esterno di un’unità abitativa contemporanea alla Le Corbusier, dove vita privata e pubblica si sovrappongono in un’architettura dalla grandi vetrate, che permettono alla comunità degli sguardi di poter entrare nel privato e confondere i piani di una dimensione sociale con una dimensione più intima".

Ha avuto difficoltà in questo nuovo lavoro?

"Nessuna. I cantanti sono stati fantastici, così come tutti i collaboratori con cui abbiamo anche giocato e riso insieme. Nel complesso, è stato un bel lavoro corale".

Roberta Bezzi