"Tante trappole, nessun roditore"

"Abito vicino alle antiche mura della città, vicino all’ospedale. Lì di topi ce ne sono sempre stati, perché tra i mattoni riescono a fare facilmente delle tane. Devo dire che io non ne ho mai visti, però ho notato che sono state posizionate delle trappole", racconta Liliana Vitali, mentre cammina a braccetto con il marito.

"Qualcuno deve averli visti, per poi mandare una segnalazione. E così sono venuti a posizionare le trappole: è pieno in zona. Devo dire che nel quartiere non ci sono rifiuti abbandonati; quindi, i topi non avrebbero alcun motivo di uscire di giorno. Io non ne ho visti e perciò non mi lamento".