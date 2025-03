"Tante vetrine vuote. E il centro muore"

"I supermercati sono troppi - sottolinea Nadia Zandoli – e il centro storico sta morendo: è pieno di vetrine vuote. È la conseguenza non solo dei grandi supermercati, ma anche di centri commerciali e acquisti online. Per non parlare dei negozi di vicinato, dei piccoli alimentari, che stanno via via scomparendo. Io credo, invece, che siano un servizio prezioso per una città e una comunità, perché permettono di avere un contatto diretto con il commerciante, che consiglia e aiuta. Si crea un rapporto. La grande distribuzione, invece, è molto più automatica e asettica. Io dei nuovi supermercati non ne sento il bisogno, anche perché vado a dosaggi minimi, da single o da coppia. Non ne vedo l’utilità".