Tanti auguri Libro Aperto. Una mostra per i 30 anni

Sta per maturare il trentennale delle nuove edizioni di Libro Aperto, dirette da Antonio Patuelli ed edite dalla omonima Fondazione (presieduta da Luciano Contessi) senza scopo di lucro e frutto di volontariato, con sede a Ravenna, via Corrado Ricci 29. In previsione di questo anniversario, che culminerà con la pubblicazione del “volume del trentennale” di Libro Aperto, il n. 120 (gennaio/marzo 2025) di grande formato della rivista di respiro nazionale ed europeo, è esposta fino al 18 marzo, nelle vetrine della Cassa di Ravenna Spa (ex negozio Bubani) in Piazza del Popolo 30, una mostra di un campionario dei volumi editi da Libro Aperto. Infatti, in questi trent’anni, sono stati pubblicati finora 119 volumi di grande formato della rivista nazionale, 30 supplementi-numeri speciali di grande formato di Annali Romagna ed Emilia di Libro Aperto, 31 libri della collana “Le riedizioni dei classici”, 12 libri della collana “Le novità”, più i due grandi volumi monografici su Luigi Einaudi e Benedetto Croce e quattro dvd storici.