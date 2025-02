Tanti edifici abbandonati all’incuria: "Al lavoro per la riqualificazione"

Sono trascorsi più di 10 anni ormai da quando l’ex cinema Valenti di Villanova di Bagnacavallo è stato parzialmente demolito. Le sue rovine, coperte puntualmente dall’erba che intercetta anche l’abbandono di rifiuti e favorisce – come raccontano alcuni residenti – la comparsa di roditori e altri animali, sono solo uno degli esempi dell’incuria in cui versano alcuni palazzi del centro della frazione. Le segnalazioni rivolte all’Amministrazione di Bagnacavallo si sono, nel tempo, moltiplicate ma ancora non si muove nulla. La proprietà di diversi edifici è infatti privata. Lo è quella dell’ex cinema Valenti, del palazzo della vecchia tabaccheria sul quale pende un progetto di trasformazione in appartamenti bloccato da incongruenze con l’attuale Pug, il piano urbanistico generale, e lo è quella dell’ex macello il cui tetto è ormai crollato.

Diverso è il caso del palazzo che ospita poste, medici di base, delegazione comunale e biblioteca, la cui proprietà è pubblica. I muri dell’edificio sono minati da una umidità tale da far cadere l’intonaco, mentre gli ambulatori che lì hanno sede, sono sprovvisti di condizionatore e tende per schermare le finestre esterne. I tentativi effettuati dalla comunità per abbellire la frazione con murales e opere all’uncinetto, si scontrano purtroppo non solo contro la sensazione di abbandono espressa da questi edifici ma anche con l’alta velocità con la quale le auto percorrono la frazione che si sviluppa ai lati della strada principale. La raccolta di 300 firme organizzata qualche tempo fa è rimasta, almeno fino ad ora, lettera morta. "Sarebbe il caso di muoversi" sottolineano alcuni.

Ma i tempi per intervenire pare non siano ancora maturi del tutto. "L’edificio che ospita le poste, i poliambulatori, la delegazione comunale e la biblioteca – spiega l’assessore ai Lavori pubblici, Francesco Ravagli – fa parte dell’impegno preso di procedere con interventi di ammodernamento. Quello che mi preme sottolineare è che si tratta di locali interamente agibili anche al primo piano, magari sottoutilizzati, ma senza alcun problema di natura strutturale. La palazzina delle poste viene periodicamente sottoposta a controlli per accertarne le condizioni. Per quanto riguarda i poliambulatori se ci fossero problemi di salubrità anche l’Azienda Sanitaria ci direbbe che non si possono tenere in quel luogo. Al momento abbiamo già prodotto un primo studio finalizzato a rendere i locali completamente accessibili. Per quanto riguarda le poste e la biblioteca stiamo lavorando a un progetto di riqualificazione. L’obiettivo è concludere i progetti e candidarli a bando per intercettare le risorse necessarie per farli partire". Per gli edifici privati la storia è diversa. "Quello che possiamo fare – conclude Ravagli – è agire nel percorso di elaborazione del nuovo Pug per riuscire a incentivare la riqualificazione e il recupero di spazi non utilizzati".

Monia Savioli